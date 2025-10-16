Зеленский рассчитывает на перемирие с Россией к лету 2026 года, пишет Politico
Владимир Зеленский считает, что весной или летом 2026 года может начаться новый этап мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на депутатов от партии «Слуга народа», присутствовавших на закрытом совещании по этому вопросу.
Участники встречи отметили, что Украине предстоит пережить ещё одну суровую зиму, однако они уверены, что реальная возможность перемирия существует.
По данным издания, глава киевского режима выразил надежду, что текущее наступление российских войск на восточном направлении станет последним перед возможным перемирием, которого, тем не менее, будет крайне сложно достичь.
Отмечается также, что в Киеве растёт уверенность в том, что завершение конфликта уже не за горами.
