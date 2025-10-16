Зеленский рассчитывает на перемирие с Россией к лету 2026 года, пишет Politico

16 октября 2025, 21:54

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский считает, что весной или летом 2026 года может начаться новый этап мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на депутатов от партии «Слуга народа», присутствовавших на закрытом совещании по этому вопросу.