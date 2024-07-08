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Зеленский рассказал о планах Польши сбивать российские ракеты

08 июля 2024, 17:05
Фото: istockphoto/e-crow

Фото: istockphoto/e-crow

Польша разрабатывает механизм, следуя которому она сможет сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.


Этот тезис прозвучал во время совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском, передаёт «РБК-Украина». Глава киевского режима уточнил, что это относятся к целям, которые будут находиться над территорией Украины, но лететь в сторону польской границы.

Украинское издание «Страна.ua» обратило внимание, что подобный пункт имеется в подписанном соглашении между Киевом и Варшавой о гарантиях безопасности. В документе указано, что стороны договорились о продолжении диалога по поводу целесообразности возможного перехвата ракет в будущем.

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ВСУ поджигают леса и уничтожают прибывающих пожарных
Правительство Херсонской области обвинило ВСУ в поджогах леса
08 июля 2024, 16:59

Фото: IStock/gorodenkoff

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно поджигают леса в Херсонской области, а затем атакуют пожарные расчеты. Об этом в своем Телеграм-канале заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
ВСУ намеренно поджигают природные зоны для получения лучшего прострела российских позиций. При этом они уничтожают прибывающих на место сотрудников МЧС. За минувшие дни осколками снарядов ранено два человека.

Ранее глава города Голая Пристань сообщал о поджогах лесов ВСУ вокруг Днепра, отчего вся прибрежная зона стала непригодной для жизни.

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Два человека погибли после удара ВСУ ракетой по ресторану под Белгородом
08 июля 2024, 16:46

Украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по ресторану «Медведь» в селе Никольское Белгородской области. В результате погибли два человека.
Как сообщает телеграм-канал Mash, прилёт зафиксирован около 12:20 по московскому времени. Погибли 16-летний подросток и женщина, ещё как минимум восемь человек получили ранения. Сообщается, что под завалами ещё могут находиться люди — посетители и персонал ресторана. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Информация о жертвах ещё требует уточнения, так как губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем, который скончался до приезда скорой помощи. Троих пострадавших, из которых двое находились без сознания, доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

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В Польше сформируют отряд из живущих в ЕС украинцев
Зеленский: в Польше создадут отряд ВСУ из сбежавших на запад украинцев
08 июля 2024, 16:36

Фото: IStock/ValleraTo

В Польше создадут добровольческое формирование «Украинский легион» из живущих в странах Европейского союза (ЕС) украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Этот отряд начнет формирование на территории Польши в рамках подписания двухстороннего соглашения о безопасности, которое было подписано перед грядущим саммитом НАТО 9-11 июля.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский активно следит за предвыборной гонкой в США, поскольку возможная победа Трампа может означать конец американской военной помощи для Украины.

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ВС РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры ВСУ в Кривом Роге
РИА Новости: ВС РФ ударили по украинскому военному объекту в Кривом Роге
08 июля 2024, 16:14

Фото: IStock/MikeMareen

Вооружённые силы России нанесли удар по военному объекту в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Сообщается, что удар был нанесен по предприятию "Метинвеста" где производились сетки для танков и БМП, там же их и обшивали и направляли технику по всем участкам фронта. Отмечается, что в то же место недавно прибыл дополнительный отряд украинских военных, которые также попали под обстрел.

Накануне поступила информация об уничтожении крупной колонны бронетехники ВСУ в Сумской области. По информации Минобороны, в колонне есть десятки погибших и раненых.


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В Минобороны прокомментировали заявления Киева об ударе ВС РФ по гражданским объектам
МО РФ назвало истерикой реакцию Киева на массированный удар ВС России
08 июля 2024, 14:40

Фото: istockphoto / zim286

Реакция Киева на массированный удар Вооружённых сил России по объектам на территории Украины была «истерической».
Это произошло накануне очередного саммита НАТО.

«Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города» — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному заводу «Артём», который производит авиаракеты класса «воздух-воздух» и оборудование для авиации. Также были атакованы семь районов Киева. Звуки взрывов были слышны со стороны аэропорта Жуляны, который расположен в Соломенском районе города.

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Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
08 июля 2024, 14:32

Фото: istockphoto/vadimrysev

Утром, 8 июля, в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооружённые силы РФ нанесли групповой комбинированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и авиационным базам ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились с использованием высокоточного оружия большой дальности. Цели атаки были достигнуты, все назначенные цели поражены.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил России, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и до десяти обслуживающих их иностранных специалистов. Также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах.

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«Любил играть в командира» : СМИ рассказали про чешского наемника в рядах ВСУ
Seznam Zprávy: чешский наменик на СВО любил «поиграть в командира»
08 июля 2024, 14:31

Фото: IStock/breakermaximus

Обвиняемый в наемничестве и мародерстве 27-летний гражданин Чехии Филип Симан во время службы в ВСУ в марте 2022 года любил «играть в командира», сообщило в понедельник издание Seznam Zprávy, ссылаясь на показания свидетелей на проходящем в горсуде Праги процессе над Симаном.
Согласно чешскому законодательству, за незаконную службу в иностранной армии за денежное вознаграждение Симан получит от пяти лет лишения свободы, а за мародерство — до 20 лет. Ранее он активно хвастался полученными золотыми и серебряными вещами, полученными с убитыми его отделением бойцов ВС РФ.
«Согласно обвинительному заключению, Симан неоднократно присваивал вещи как погибших солдат, так и мирных жителей в ходе выполнения приказов и в свободное от работы время», — цитирует издание источник в правоохранительных органах.

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Ракета HIMARS угодила в дом главы территориального управления Херсона
Начальник управления Алешкинского округа был ранен при атаке HIMARS, его дом разрушен
08 июля 2024, 14:09

Фото: IStock/Björn Forenius

Начальник территориального управления Алешкинского округа Херсонской области пострадал при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по его дому. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, передает ТАСС.
По словам представителя в результате обстрела кроме чиновника был ранен его помощник. Сейчас оба доставлены в больницу, их жизням ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что Украина использовала эти реактивные системы для удара по Мелитополю. Расчет ПВО сбил все четыре выпущенные ракеты, но осколки от снарядов привели к возникновению пожара сухой травы на севере города. На месте работают экстренные службы.

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Трофейная выставка техники НАТО «едет» в Челябинск
08 июля 2024, 13:35

Фото: istockphoto / OlyaSolodenko

В Свердловской области началась погрузка трофейной техники НАТО до Челябинска.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации, эти танки будут доставлены на восемь тралов к арене «Трактор» в Челябинске.

«В пятницу, 5 июля, трофейную технику загрузят на восемь тралов. Организованной автоколонной она прибудет к арене «Трактор» в Челябинске», — отметили в ведомстве.

Спецколонна с техникой прибыла 6 июля, а уже в воскресенье начался монтаж экспозиции. Танки и другие образцы военной техники будут установлены на специально подготовленные постаменты для равномерного распределения нагрузки.

В основной части выставки продемонстрируют захваченные в ходе СВО танк Abrams, БТР М113, «Козак», Kirpi, БМП Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие. Ряд площадок будет посвящен трофейным разведывательным и ударным дронам, стрелковому вооружению и символике подразделений. Для посетителей будут проводиться экскурсии.

Выставка трофейной техники в Челябинске пройдет при поддержке губернатора Алексея Текслера и будет открыта для посетителей с 8 по 20 июля.

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