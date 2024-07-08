Зеленский рассказал о планах Польши сбивать российские ракеты

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Польша разрабатывает механизм, следуя которому она сможет сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Этот тезис прозвучал во время совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском, передаёт «РБК-Украина». Глава киевского режима уточнил, что это относятся к целям, которые будут находиться над территорией Украины, но лететь в сторону польской границы.
Украинское издание «Страна.ua» обратило внимание, что подобный пункт имеется в подписанном соглашении между Киевом и Варшавой о гарантиях безопасности. В документе указано, что стороны договорились о продолжении диалога по поводу целесообразности возможного перехвата ракет в будущем.
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