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Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о переговорах с Россией — «плевок в лицо» украинцам, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в разговоре с РИА Новости.
«Подоляк не об Украине заботится, а на собственный имидж работает. А Украина — это как промежуточный этап в его жизни. И его слова о нашей цене за этот конфликт — плевок в лицо его согражданам, которые потеряли все в топке войны», — сказал парламентарий.Депутат подчеркнул, что Зеленский и его приспешники никого не интересуют в качестве команды в будущем. Однако, по словам Белика, статус изгнанного правительства гарантирует им лояльность со стороны Европы и США.
Перед этим Подоляк заявил о том, что российская сторона «не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену», поэтому переговоры, по его словам, невозможны.
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