Информацию о возвращении на Украину 95 военнопленных из России подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале. Бывший украинский лидер, чей президентский срок истек 20 мая, поблагодарил за посредничество при обмене Объединенные Арабские Эмираты. В своем посте политик прикрепил снимки с вернувшимися украинцами.