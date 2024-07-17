Фото: РИА Новости/Стрингер
Информацию о возвращении на Украину 95 военнопленных из России подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале. Бывший украинский лидер, чей президентский срок истек 20 мая, поблагодарил за посредничество при обмене Объединенные Арабские Эмираты. В своем посте политик прикрепил снимки с вернувшимися украинцами.
«Это бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники», — написал Зеленский.
Ранее в Минобороны России сообщили об обмене военнопленными в формате 95 на 95. Россия продолжает спецоперацию на Украине, предпринимая шаги к урегулированию конфликта. Несмотря на заявления Зеленского о переговорах в связи с большими потерями Украины, реальных шагов к диалогу со стороны Киева нет.
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Никита Кротов