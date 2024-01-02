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Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что его сограждане излишне концентрируются на вопросах внутренней политики. А им больше следует задуматься, например, о вопросах мобилизации.
Трудности военного периода и противостояние с Россией должны быть для граждан Украины на первом месте, заявил лидер киевского режима в интервью журналу The Economist. Вместо этого люди обсуждают внутриполитические вопросы и действия властей, несколько раздражённо отметил Зеленский.
Зеленский и ранее неоднократно подчёркивал, что проведение выборов в стране было бы крайне несвоевременным шагом. На фоне неудач на фронте положение киевского лидера становится всё более шатким и неопределённым, отмечает зарубежное издание.
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«Давайте тогда проводить выборы, менять конституцию и законы. Но тогда Вооружённым силам Украины придётся забыть о любых наступательных действиях», — заявил президент Украины.
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Александр Бойцов