Times: Удар по тренировочному центру в Полтаве стал самым страшным с начала СВО

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Российский ракетный удар по учебно-тренировочному центру войск связи Вооружённых сил Украины в Полтаве стал самым смертоносным за всё время вооружённого конфликта на Украине.
Об этом пишет британская газета The Times. В публикации указано, что не менее 47 человек погибли, более 200 получили ранения в результате одного из самых мощных авиаударов. При этом автор статьи Марк Беннеттс отмечает, что количество жертв может оказаться гораздо больше, так как разбор завалов продолжается, и пока не ясно, сколько ещё людей будет извлечено из-под развалин и сколько будет среди них живых.
Украинские эксперты полагают, что конечное число погибших может составить до 600 человек. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая дала понять, что удар был нанесён в тот момент, когда проводилось построение личного состава. На Украине по факту происшедшего возбуждено уголовное дело о халатности.
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Александр Бойцов