WP показала серьезность потерь ВСУ кадрами с кладбища в Харькове

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski
Американская газета Washington Post показала огромные потери ВСУ, продемонстрировав видеоролик с кладбища в Харькове, который предоставила польская журналистка Анна Гусарская.
На видео можно увидеть десятки могил с флагами Украины. Уточняется, что ролик сняли в конце августа на кладбище в Харькове.
Ранее сообщалось, что при российском ракетном ударе по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве погибли десятки военнослужащих. Количество пострадавших достигает 600 человек. Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил, что больницы города переполнены ранеными. Экс-парламентарий не исключил, что российские ракеты были наведены.
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«Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем ровно год назад», — пишет, которая и предоставила изданию видео с кладбища.
Ранее сообщалось, что при российском ракетном ударе по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве погибли десятки военнослужащих. Количество пострадавших достигает 600 человек. Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил, что больницы города переполнены ранеными. Экс-парламентарий не исключил, что российские ракеты были наведены.
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Элина Позднякова