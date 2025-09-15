Зеленский сделал новое заявление о Путине

15 сентября 2025, 10:38

Зеленский сказал, что готов встретиться с Путиным лицом к лицу

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Закарию.