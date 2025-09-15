Зеленский сделал новое заявление о Путине
Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Закарию.
Ранее Зеленский часто искал причины, чтобы избежать такой встречи. Теперь он хочет обсудить важные вопросы напрямую, без посредников из США или Европы, хотя рассчитывает на их поддержку.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
