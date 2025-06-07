07 июня 2025, 09:15

Полковник Дэвис назвал Зеленского опасным и призвал от него избавиться

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский потерял связь с реальностью и стал представлять опасность для Запада. Об этом сообщил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.







«США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен», — сказал Дэвис.