В США призвали избавиться от Зеленского
Полковник Дэвис назвал Зеленского опасным и призвал от него избавиться
Владимир Зеленский потерял связь с реальностью и стал представлять опасность для Запада. Об этом сообщил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
«США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен», — сказал Дэвис.
По мнению полковника, предводитель киевского режима утратил адекватное восприятие мира, и даже считает, что сможет победить силой, несмотря на очевидное превосходство России. Дэвис призвал избавиться от Зеленского.
Ранее Владимира Зеленского уличили в паническом стремлении обмануть президента США Дональда Трампа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».