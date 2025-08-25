Политолог оценил влияние Трампа на Зеленского и лидеров ЕС

25 августа 2025, 12:04

Дубравский: президент Трамп смог продавить позицию РФ на встрече с Зеленским

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Политолог-американист Павел Дубравский в интервью NEWS.ru заявил, что после переговоров на Аляске глава Белого дома Дональд Трамп сумел продвинуть позицию России на встрече с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. По его словам, в Киеве начали говорить о готовности к диалогу с Москвой по территориальным вопросам.





Ранее сам Зеленский заявлял, что не готов идти на компромиссы в вопросах урегулирования конфликта с Россией и не позволит принудить себя к этому. Он охарактеризовал предложение российской стороны как «позор» для Украины.





«По моему мнению, влияние [на Зеленского] было колоссальным, когда после Аляски Трамп поменял свою позицию и взял сторону Владимира Путина. Он пытался продавить президента Украины и европейских партнеров. И ему частично удалось, несмотря на недавнее заявление Зеленского о том, что территории они не обсуждает. Если посмотреть на внешнеполитический блок Украины, то там были заявления о готовности садиться [за стол переговоров] и обсуждать с Путиным условия», — сказал Дубравский.

