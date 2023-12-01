Зеленский сообщил о переходе обороны от Донбасса до Западной Украины

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Киев не станет предпринимать новую контрнаступательную операцию, вместо этого он возведёт новые оборонительные линии от Донбасса до Западной Украины, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
«Провел совещание, где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Беларусью», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
Он также подчеркнул, что теперь тактика ведения боевых действий ВСУ изменится от наступления к обороне.
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Евгения Парфентьева