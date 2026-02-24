Зеленский требует от ЕС четкой даты вступления Украины в союз

24 февраля 2026, 09:15

Зеленский потребовал от Запада принять Украину в ЕС в 2027 году

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский выступил с настоятельным призывом к Европейскому Союзу. В интервью Financial Times он заявил, что Украина ждет конкретной даты вступления в блок, предпочитая 2027 год.