Зеленский требует от ЕС четкой даты вступления Украины в союз
Владимир Зеленский выступил с настоятельным призывом к Европейскому Союзу. В интервью Financial Times он заявил, что Украина ждет конкретной даты вступления в блок, предпочитая 2027 год.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отметил, что Европа пытается затянуть процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Он считает, что Брюссель подталкивает Киев продолжать боевые действия. В то же время, газета Politico сообщила о планах ЕС предоставить Украине частичное членство к 2027 году. Этот план предполагает преодоление вето Венгрии, так как премьер-министр Виктор Орбан может потерять выборы в апреле.
Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что страны ЕС не готовы озвучить дату вступления Украины в союз.
Читайте также: