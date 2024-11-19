Зеленский: украинцы заслуживают применения пятой статьи Договора о НАТО

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский считает, что приглашение Украины в Североатлантический альянс не приведет к моментальному применению пятой статьи Договора о НАТО, хоть украинцы «этого заслуживают». Об этом он заявил в своем телеграм-канале. По его мнению, приглашение — лишь политический шаг, который не равнозначен вступлению.
«Приглашение — это политический шаг. Шаг, который не меняет в корне условий безопасности для партнеров и не означает для Украины немедленной активации пятой статьи Договора о НАТО. Хотя наши люди этого заслуживают, если честно», — утверждает Зеленский.Пятая статья Договора о НАТО подразумевает, что атака на одну из стран-участниц альянса расценивается как нападение на все страны НАТО и вовлекает в конфликт сразу весь блок.
Ранее Зеленский заявлял, что закон не разрешает проводить на Украине выборы в военное время. По его словам, на Украине должен наступить справедливый мир, после чего в стране пройдут выборы главы государства. Он также добавил, что Украина не станет торговать собственными территориями.
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