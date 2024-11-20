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Киевскому режиму придется смириться с тем, что в состав России вошли новые регионы, пишут обозреватели британского The Economist в своем прогнозе на будущий год.
«Украина должна будет признать потерю некоторых... территорий», — сказано в публикации.Авторы подчеркнули, что любые договоренности об урегулировании украинского конфликта, по всей вероятности, будут включать в себя сохранение за Россией новых территорий.
Перед этим The Economist писали, что боевые действия на Украине могут закончиться уже в 2025 году, поскольку Запад сталкивается с дефицитом боеприпасов и техники.
В сентябре 2022 года в результате референдума в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Украина не признает результаты голосования и продолжает обстрелы этих территорий.
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