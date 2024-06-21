Зеленский пытается получить энергию Солнца

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В связи с катастрофической ситуацией, связанной с крупной потерей генерации электроэнергии на Украине, президент страны Владимир Зеленский задумался над получением солнечной энергии. Он заявил об этом в своём видеообращении.
Зеленский рассказал, что поручил правительству «немедленно» представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии.
Ранее «Укрэнерго» сообщило, что на следующей неделе на Украине возникнет значительный дефицит электроэнергии. По его словам, на Украине недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы энергетические компании не могут удовлетворить ежедневный спрос.
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«Чёткий план достройки всех защитных сооружений для энергетики, и по каждому такому объекту – чёткий срок завершения работ. Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне», – сказал Зеленский.
Ранее «Укрэнерго» сообщило, что на следующей неделе на Украине возникнет значительный дефицит электроэнергии. По его словам, на Украине недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы энергетические компании не могут удовлетворить ежедневный спрос.
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Никита Иванов