Поддержку Глобального Юга потерял глава киевского режима Владимир Зеленский, и саммит в Бюргенштоке это доказал. Об этом британскому изданию The Spectator заявил неназванный высокопоставленный экс-сотрудник администрации Офиса украинского президента.
«Зеленский надеялся, что конференция знаменует новую веху международной поддержки... но она лишь показала, насколько сильно мы потеряли поддержку глобального Юга», – сказал собеседник.
В материале отмечено, что Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Африка, а также Объединенные Арабские Эмираты не подписали итоговое заявление, а саммит не только не показал российскую изоляцию и поддержку Киева, но и вызвал обратный эффект.
По словам председателя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, такие события, как саммит в Бюргенштоке, считаются «международным слетом любителей устриц», где нет ничего, кроме пустого сотрясания воздуха.
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