Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Стало известно, чего лишился Зеленский после саммита в Швейцарии

Стало известно, чего лишился Зеленский после саммита в Швейцарии

The Spectator: Украина лишилась поддержки стран Глобального Юга
21 июня 2024, 13:53

Поддержку Глобального Юга потерял глава киевского режима Владимир Зеленский, и саммит в Бюргенштоке это доказал. Об этом британскому изданию The Spectator заявил неназванный высокопоставленный экс-сотрудник администрации Офиса украинского президента.
«Зеленский надеялся, что конференция знаменует новую веху международной поддержки... но она лишь показала, насколько сильно мы потеряли поддержку глобального Юга», – сказал собеседник.

В материале отмечено, что Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Африка, а также Объединенные Арабские Эмираты не подписали итоговое заявление, а саммит не только не показал российскую изоляцию и поддержку Киева, но и вызвал обратный эффект.



По словам председателя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, такие события, как саммит в Бюргенштоке, считаются «международным слетом любителей устриц», где нет ничего, кроме пустого сотрясания воздуха.

Читайте также:

Коваленко: саммит в Швейцарии показал, какие страны хотят продолжения конфликта

Саммит по Украине в Швейцарии потерпел полный провал

Президент Чехии высоко оценил саммит по Украине
#мир
#украина
#россия
#владимир зеленский
#саммит
#швейцария
#новости
МИД: Москва ведет переговоры с девятью странами о безвизовых поездках граждан
21 июня 2024, 13:56

Фото: iStock/vlad_karavaev

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что Москва в настоящее время ведет переговоры с еще 9 странами о безвизовых поездках граждан. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Климова, сейчас граждане более 65 государств могут въезжать в РФ без виз по обыкновенным паспортам. Однако дипломат не уточнил, с какими именно странами ведутся переговоры.

Ранее Климов сообщил, что МИД России по целому ряду причин не поддерживает идею безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных дружественных государств.

Напомним, министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия надеется на отмену визы с 6 странами. Он рассказал, что уже ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Бахрейном, Малайзией и другими странами.

Читайте также:

В МИД выступили против односторонней либерализации порядка въезда в Россию

Россия предложила безвизовый режим нескольким странам

Названо самое популярное направление для перелетов россиян этим летом
#россия
#мид
#министр
#визы
#режим
#дипломат
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Очевидно»: на Западе раскрыли сценарий завершения конфликта на Украине
Spectator: Запад убежден, что конфликт на Украине кончится отказом Киева от НАТО
21 июня 2024, 13:52

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украине придется отказаться от членства в НАТО и прекратить боевые действия, чтобы завершить конфликт. Об этом пишет журнал The Spectator, ссылаясь на неназванного западного экс-чиновника, часто посещающего Украину.
«Совершенно очевидно, чем закончится эта война… Прекращение огня вдоль линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, недотягивающие до полноправного членства в НАТО», – цитируют собеседника журналисты.

Подчеркивается, что такой сценарий решения конфликта на Украине очевиден «для многих» западных дипломатов.

Российские власти предложили киевскому режиму выполнить ряд условий для начала мирных переговоров. В частности, Украина должна вывести войска с новых российских территорий, а также подтвердить свой статус вне блока НАТО. Кроме того, с России должны быть сняты все ограничения.

Читайте также:

Депутат ГД Федоров: к вспышке ботулизма в РФ может быть причастна Украина

Минувшей ночью Украина предприняла попытку массированной атаки на Россию

«Задушены и посажены в тюрьмы»: Эксперт раскрыл, как Украина поступает с оппозиционерами
#мир
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#нато
#киев
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат ГД Федоров: к вспышке ботулизма в РФ может быть причастна Украина
21 июня 2024, 13:05

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

К вспышке ботулизма в России, возможно, причастна Украина. Такое предположение в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал депутат Госдумы Евгений Федоров.
Парламентарий отметил, что в числе военных методов, которые использует киевский режим, могут быть отравление пищи и воды. Причем, по словам Федорова, внедрять кого-то не нужно.

«Среди военных методов диверсия в виде испорченной воды или испорченных продуктов — это вообще классика. Если можно обстреливать наши объекты, жилые дома, то, естественно, можно и отравлять воду или продукты», – сказал Федоров.

Депутат призвал российское руководство быть готовыми к тому, что украинская сторона будет пытаться отравить водопровод или же влиять на важные для жизни службы.

Федоров резюмировал, что противодиверсионным мероприятиям нужно уделять больше внимания.

Читайте также:

Посол Зиновьев: шантаж и угрозы со стороны Южной Кореи неприемлемы для РФ

ВСУ готовят контрудар на Харьковском направлении

Госдума планирует ужесточить контроль за мигрантами
#россия
#украина
#госдума
#отравление
#еда
#вода
#диверсанты
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Молдавии подписала указ о начале переговоров по присоединению к ЕС
Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС
21 июня 2024, 12:58

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров относительно вступления страны в Евросоюз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Согласно информации пресс-службы, переговоры начнутся в Люксембурге 25 июня текущего года. По словам Санду, страна выполнила необходимые рекомендации Еврокомиссии для начала соответствующих переговоров.

Уточняется, что цель Молдавии – интеграция в Евросоюз к 2030 году.

Напомним, в июне 2022 года лидеры стран Европейского союза по рекомендации Еврокомиссии предоставили статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдавии. 14 июня этого года председательство Бельгии в Совете ЕС проинформировало, что постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали начало переговоров по вопросу приема Молдавии и Украины в объединение.

Читайте также:

Молдавия оценила прогресс на пути страны в ЕС

ЕК призвала к началу переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Санду допустила вступление страны в ЕС «в два шага»
#страны
#рекомендации
#ес
#евросоюз
#молдавия
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол Зиновьев: шантаж и угрозы со стороны Южной Кореи неприемлемы для РФ
21 июня 2024, 12:44

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Попытки шантажа и угроз со стороны Южной Кореи неприемлемы для России. Об этом заявил представитель российской дипмиссии в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в республиканском МИДе. В Telegram-канале дипмиссии опубликована соответствующая запись.
«Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации», – гласит публикация.

Зиновьев указал, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна соответствует принципам и нормам международного права и не направлено против сторонних государств. По словам дипломата, соглашение укрепит мир и стабильность на Корейском полуострове.

Посол резюмировал, что РФ готова и дальше помогать строить мир и стабильность в долгосрочной перспективе, основываясь на принципе неделимой безопасности в данном регионе. Россией и Северной Кореей подписано соглашение, которое предусматривает всеобъемлющее стратегическое партнерство стран.

Читайте также:

ЦТАК: сестра лидера КНДР пообещала Южной Корее ответ за заброс листовок

Путин: Россия оставляет за собой право поставлять оружие КНДР

Южная Корея назвала военное партнёрство России и КНДР «нарушением резолюций» ООН
#мир
#россия
#кндр
#южная корея
#новости
#посол
#посольство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбан: НАТО проведет военную миссию на Украине, Будапешт участвовать не станет
21 июня 2024, 11:37

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блок НАТО проведет военную миссию на Украине, однако Венгрия не станет участвовать в ней. Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
«Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарём НАТО, Венгрия сойдёт с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия», – сказал Орбан.

Политик добавил, что Венгрия не станет поддерживать идею ни финансами, ни военными кадрами, ни техникой.

По мнению Орбана, «остановить» всю эту ситуацию способен только бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, если его выберут в ноябре.

Дональд Трамп не раз заявлял о том, что у него есть план, как прекратить конфликт на Украине за сутки. В Кремле отмечали, что ситуация не настолько простая, чтобы решить ее быстро.

Читайте также:

Немецкий генерал высказался о возможности отправки войск НАТО на Украину

Война с НАТО, пандемия и конец Зеленского: прогнозы астрологов об СВО и будущем России и Украины

Генсек НАТО отреагировал на договор России и Северной Кореи
#мир
#нато
#украина
#венгрия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев назвал США «оборзевшими»
Медведев назвал бредом сумасшедшего предложение США обсуждать новый ДСНВ
21 июня 2024, 11:34

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что правительство США считает всех «за полных придурков», предлагая РФ диалог по стратегическим наступательным вооружениям и одновременно осуществляя поставки оружия Украине.
Для демонстрации абсурдности данной ситуации, Медведев предложил представить, что нацистская Германия в годы Второй мировой войны предложила СССР сократить производство танков, самолетов и «Катюш». Он отметил, что обсуждение стратегических вопросов с Вашингтоном станет возможным только после отказа США от поставок оружия киевскому режиму и блокирования вступления Украины в Североатлантический альянс.

Все происходящее Медведев назвал абсолютным безумием. Он заключил, что в противном случае в Штатах должна будет возникнуть атмосфера тотального психоза со строительством бункеров для защиты ​населения.

Читайте также:

Белый дом: США готовы обсуждать с РФ соглашение, которое станет преемником ДСНВ

ICAN: подготовка к размещению ядерного оружия США в Британии еще не завершена

Володин заявил о решении США и ЕС избавиться от Зеленского по пяти причинам
#сша
#подготовка
#соглашение
#ссср
#ес
#нато
#медведев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦТАК: сестра лидера КНДР пообещала Южной Корее ответ за заброс листовок
21 июня 2024, 11:15

Фото: iStock/ffikretow

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что народная республика намерена сдержать слово и принять меры в ответ на запуск шаров с пропагандистскими листовками через границу из Южной Кореи. Об этом информирует ЦТАК.
Она отметила, что в пограничных районах Северной Кореи вновь нашли «грязную макулатуру». Уточняется, что шары с листовками запустила организация северокорейских перебежчиков.

Ким Ё Чжон назвала их «ненавистными подонками». Ранее сестра лидера КНДР посоветовала властям Республики Корея отказаться от «опасных шагов».

Напомним, КНДР 1 июня запустила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с навозом. Несколькими днями ранее Северная Корея отправила в Южную более 150 воздушных шаров с мусором. В ответ на это активисты из Южной Кореи отправили в КНДР воздушные шары, которые переносили флешки с корейскими сериалами и музыкой в жанре k-pop.

Читайте также:

Активисты из Южной Кореи отправили в КНДР флешки с музыкой на воздушных шарах

В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам каторги за прослушивание k-pop

КНДР запустила 600 наполненных навозом воздушных шаров в Южную Корею
#активисты
#кндр
#южная корея
#акция
#воздушные шары
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Армении признали Палестину суверенным государством
МИД Армении признал Палестину независимой
21 июня 2024, 11:13

Фото: IStock/Yuliia Bukovska

Армения выражает свою приверженность принципам международного права и официально признает Государство Палестина, сообщает в своем докладе МИД республики.
В опубликованной декларации Армения сообщила о присоединении к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, призывающим к немедленному прекращению огня в Газе. Признавая независимость Палестины, республика подтверждает приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов.

«Мы убеждены, что только так можно гарантировать палестинцам и израильтянам реализацию своих законных устремлений», — изложено в документе.

Норвегия, Ирландия и Испания ​признали Палестину 22 мая. В ответ на это Израиль отозвал ​своих послов из этих стран. 30 мая независимость признала Словения.

Читайте также

Нетаньяху: Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня

Палестина требует созвать СБ ООН после гибели более 200 человек от атак Израиля

ООН заподозрила поставщиков оружия Израилю в участии в геноциде
#израиль
#армения
#оон
#норвегия
#небензя
#палестина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф