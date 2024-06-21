Стало известно, чего лишился Зеленский после саммита в Швейцарии

Попытки шантажа и угроз со стороны Южной Кореи неприемлемы для России. Об этом заявил представитель российской дипмиссии в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в республиканском МИДе. В Telegram-канале дипмиссии опубликована соответствующая запись.