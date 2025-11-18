Зеленский в разговоре со Струббом признал, что зима будет тяжелой для Украины
Президент Финляндии Александр Стубб поделился информацией, которую получил в разговоре с Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.
Он рассказал, что зима станет серьезным испытанием для Украины. Россия снова атакует важные объекты энергетической инфраструктуры, и это создает большие проблемы. Стубб отметил, что Киеву нужна дополнительная помощь.
Общение между лидерами происходит часто — иногда каждый день. Эти факты подчеркивают сложность текущей ситуации в стране. Украина готовится к трудным временам.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
