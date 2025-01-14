Зеленский высказался о понижении мобилизационного возраста на Украине

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Владимир Зеленский в ответ на призыв руководств стран Запада снизить мобилизационный возраст до 18 лет призвал союзников сначала укомплектовать имеющиеся подразделения ВСУ техникой и оружием. Его слова приводит украинское агентство УНИАН.
По его словам, на поле боя находится более 100 бригад ВСУ, которые недостаточно укомплектованы.
По его словам, прежде чем увеличивать число военных, необходимо сначала укомплектовать всем необходимым имеющиеся. Таким образом, глава киевского режима предложил союзникам предоставить ВСУ технику и оружие.
Ранее советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что команда республиканца считает, что возраст мобилизации на Украине необходимо снизить до 18 лет.
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«Техника, бронетехника, артиллерия, всё, что нужно в каждой бригаде. Но у большого количества бригад оборудование постоянно выходит из строя или требует ремонта», — заявил Зеленский.
По его словам, прежде чем увеличивать число военных, необходимо сначала укомплектовать всем необходимым имеющиеся. Таким образом, глава киевского режима предложил союзникам предоставить ВСУ технику и оружие.
Ранее советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что команда республиканца считает, что возраст мобилизации на Украине необходимо снизить до 18 лет.
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Элина Позднякова