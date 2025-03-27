Владимир Зеленский
Снятие антироссийских санкций в настоящее время будет «катастрофой для дипломатии», заявил украинским СМИ Владимир Зеленский.
«Санкции — один из немногих реальных инструментов, которые есть у мира, чтобы склонить Россию к серьезным переговорам. Что еще есть, кроме санкций?» — задался вопросом глава киевского режима.Он подчеркнул, что в случае, если ограничения станут слабее, и российская сторона нарушит договор, то вернуть рестрикции будет сложно, а сам этот процесс будет очень медленным.
Три дня назад в Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры. В итоговом заявлении, которое опубликовал Кремль, сказано, что стороны договорились о запрете использования торговых судов для военных целей и о запрете на удары по объектам энергоинфраструктуры России и Украины на месяц. Помимо этого, Вашингтон поможет России в плане доступа к мировым рынкам сельхозпродукции.
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Никита Кротов