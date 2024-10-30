Зеленский назвал причину, по которой он не просит Запад ввести войска на Украину

Нехватка войск вынуждает ВСУ совершать отступление на фронте. Владимир Зеленский поясняет, что иногда бывает очень невыгодное соотношение войск на одном из направлений – 1 к 8 в пользу России. Приходится отдавать приказ, чтобы войска отходили, иначе жизни солдат подвергнутся серьезному риску.