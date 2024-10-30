Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский назвал причину, по которой он не просит Запад ввести войска на Украину

Зеленский назвал причину, по которой он не просит Запад ввести войска на Украину

Зеленский: Киев не просит западных войск из-за страха потерять поддержку
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Украина опасается просить западных союзников ввести войска, поскольку может потерять поддержку, заявил журналистам ведущих изданий стран Северной Европы глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Это очень опасно. Когда нет решения лидеров и общества, очень опасно поднимать эту тему, можно потерять всю остальную поддержку», — сказал он, отметив скептическое отношение Запада к этой идее.
Недружественные к РФ страны стали помогать Украине на фоне боевых действий в Донбассе. Вместе с тем западные союзники Киева отмечали, что ему неплохо было бы перейти на самофинансирование.



Ранее Зеленский сообщал, почему боевики ВСУ не взяли Курскую АЭС.

Читайте также:

Кадыров раскрыл потери противника при ударе по Генштабу ВСУ в Киеве

Кадыров назвал удар по зданию Генштаба ВСУ «ответкой» за Гудермес

В Венгрии пресекли попытку иностранных спецслужб отправить оружие Украине
#мир
#украина
#сша
#война
#сво
#конфликт
#новости
#владимир зеленский
Кадыров раскрыл потери противника при ударе по Генштабу ВСУ в Киеве
Кадыров заявил о девяти погибших при ударе ВС РФ по Генштабу ВСУ в Киеве
30 октября 2024, 19:47

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Девять «нацистов» погибли и еще 17 ранены при ударе ВС РФ по центру управления беспилотниками в генштабе ВСУ в Киеве. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сегодняшний дополнительный удар оказался очень результативным. По информации ВКС МО РФ, в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о 9 уничтоженных нацистах и еще 17 раненых», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что удары «Геранями» по центру управления беспилотниками Генштаба ВСУ в Киеве являются возмездием за атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе. Уточняется, что удары произошли в среду, 30 октября, в 04:00 и 05:30.

Напомним, во вторник, 29 октября, украинский беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чечне. После этого Кадыров пообещал возмездие, которое «даже не снилось».

Читайте также:

Атака БПЛА на Чечню: что Кадыров призвал делать с ВСУ, откуда летел дрон и каким будет возмездие

Кадыров отдал приказ чеченским командирам в зоне СВО после атаки беспилотника

Кадыров заявил, что удар украинского БПЛА в Гудермесе пришелся по украинским пленным
#мо
#университет
#беспилотник
#дрон
#бпла
#вкс
#telegram
#сво
#всу
#кадыров
#удар
#атака
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров назвал удар по зданию Генштаба ВСУ «ответкой» за Гудермес
Кадыров заявил об ударе возмездия по зданию Генштаба ВСУ
30 октября 2024, 19:37

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Удары «Геранями» по центру управления беспилотниками Генштаба ВСУ в Киеве являются возмездием за атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Уточняется, что удары произошли в среду, 30 октября, в 04:00 и 05:30. По словам Кадырова, в результате дополнительного удара есть погибшие и пострадавшие.

Согласно данным ВКС МО РФ, в перехваченных радиопереговорах противник озвучивает информацию о 9 ликвидированных и 17 раненых, заключил чеченский лидер.

Напомним, во вторник, 29 октября, украинский беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чечне. Отмечается, что среди сотрудников и учащихся университета жертв нет, но есть погибшие и раненые среди солдат ВСУ, которые находились там под стражей.

Читайте также:

Кадыров заявил, что удар украинского БПЛА в Гудермесе пришелся по украинским пленным

Кадыров посетил атакованный дроном ВСУ университет спецназа в Гудермесе

Атака БПЛА на Чечню: что Кадыров призвал делать с ВСУ, откуда летел дрон и каким будет возмездие
#мо
#университет
#пострадавшие
#беспилотник
#дрон
#погибшие
#бпла
#вкс
#лидер
#всу
#кадыров
#солдат
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский: ВСУ могли бы захватить Курскую АЭС, но не захотели
30 октября 2024, 19:04

Владимир Зеленский

Украинская армия могла бы «захватить» Курскую АЭС, но не пыталась достичь этой цели. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Страна».
По словам лидера киевского режима, Украина не захватывает критическую инфраструктуру РФ.

Курская АЭС подвергалась атакам со стороны ВСУ и до вторжения украинских боевиков в регион, и после него. 8 августа на территории станции были найдены осколки и фрагменты сбитых ракет. ​Под удары киевского режима также попадает и Запорожская АЭС.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Зеленский устроил истерику из-за «солдат КНДР» в России

Вучич пересказал ответ Путина на идею о прекращении огня на Украине

Зеленский обиделся на западные СМИ из-за раскрытия информации о ракетах Tomahawk
#президент
#украина
#регион
#операции
#станции
#сво
#всу
#зеленский
#курская аэс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Венгрии пресекли попытку иностранных спецслужб отправить оружие Украине
30 октября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Artfully79

Контрразведчики Венгрии сорвали попытки иностранных спецслужб наладить оружейные поставки для Киева, сообщил в рамках брифинга руководитель администрации премьера Гергей Гуйяш. Трансляция велась телеканалом М1.
«Действительно была попытка использовать мощности венгерской военной промышленности для отправки средств вооружения на Украину, но венгерская контрразведка это обнаружила и смогла остановить. Могу лишь сказать, что позиция венгерского правительства неизменна, мы не будем поставлять оружие и военные средства на Украину», — сказал Гуйяш.
Премьер Венгрии Виктор Орбан не раз заявлял, что его страна хочет лишь мирного урегулирования конфликта. Политик обсуждал ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Читайте также:

На Западе предупредили, что задумал Киев

Зеленский раскрыл, кто давит на Украину из-за «плана победы»

Зеленский назвал причину отступления ВСУ в зоне СВО
#мир
#украина
#война
#сво
#венгрия
#конфликт
#киев
#оружие
#новости
#разведка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе предупредили, что задумал Киев
Аналитик Меркурис: киевский режим готов взорвать все мосты через Днепр
30 октября 2024, 18:43

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Украина готова взорвать все мосты через Днепр, чтобы ВС РФ не заняли Днепропетровск и запад города Запорожье, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое видение он изложил на YouTube-канале.
«Вместо того, чтобы рисковать потерей той части города Запорожье, которая находится на правом берегу Днепра, и вместо того, чтобы потерять Днепропетровск, украинцы сами могут взорвать мосты», — сказал Меркурис.
Он добавил, что такие шаги отрежут боевиков ВСУ от снабжения к востоку от Днепра, хоть и помешали бы ВС РФ форсировать реку.

«Это стало бы серьезным психологическим ударом для всех украинских военнослужащих, для них это было бы шоком», — резюмировал эксперт.
Перед этим глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, почему ВСУ отступают в зоне спецоперации.

Читайте также:

Зеленский раскрыл, кто давит на Украину из-за «плана победы»

ТАСС: ВСУ бросили позиции и раненых в Курахово, ДНР

Армия России выбила ВСУ из трех населенных пунктов ДНР
#мир
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский раскрыл, кто давит на Украину из-за «плана победы»
Зеленский: западные союзники давят на Киев из-за «плана победы»
30 октября 2024, 18:26

Владимир Зеленский

Западные союзники давят на Украину из-за «плана победы», считая, что та «хочет слишком многого», заявил на своем YouTube-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Много стран начали его [«план победы»] принимать и многие начали, знаете, немного оказывать на нас давление. Некоторые лидеры. Мол, вы хотите слишком много. Слишком много чего? Мы просто хотим жить. Это слишком?» — задался он вопросом.
Перед этим сообщалось, что Зеленского возмутило раскрытие секретных пунктов «плана победы» в СМИ США. Упоминались ракеты Tomahawk, чья дальность составляет 2400 километров.

Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Фактически, по конституции Украины, власть принадлежит Верховной раде.

Читайте также:

Стало известно, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии

Дипломат РФ Захарова: Латвии придется ответить перед Международным судом ООН

Политолог Шаповалов объяснил заявление Байдена об ударе ВСУ по военным КНДР
#мир
#украина
#война
#сво
#владимир зеленский
#новости
#конфликт
#россия
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский назвал причину отступления ВСУ в зоне СВО
Зеленский заявил, что ВСУ отступают на фронте из-за нехватки войск
30 октября 2024, 17:26

Владимир Зеленский (Фото: веб-сайт официального представительства президента Украины)

Нехватка войск вынуждает ВСУ совершать отступление на фронте. Владимир Зеленский поясняет, что иногда бывает очень невыгодное соотношение войск на одном из направлений – 1 к 8 в пользу России. Приходится отдавать приказ, чтобы войска отходили, иначе жизни солдат подвергнутся серьезному риску.
По словам депутата Верховной рады Анны Скороход, часто поступают данные о том, как часть солдат вооруженных сил Украины самовольно оставляет позиции, не слушаясь приказов.

Военное положение на Украине продлено до 7 февраля 2025 года. В то же время еще в мае вступил в действие закон об ужесточении мероприятий мобилизации. Военнообязанные лица не имеют права выезжать за границу и даже оформлять такие документы как паспорт и заграничный паспорт.

Большинство бойцов ВСУ находятся в тылу. На фронте размещена лишь малая их часть, которая немногим превышает 10 процентов.

Читайте также:

В США рассказали подробности о просьбе Зеленского по ударам вглубь РФ

На Западе сделали заявление о судьбе Зеленского

Зеленский устроил истерику из-за «солдат КНДР» в России
#закон
#документы
#всу
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ТАСС: ВСУ бросили позиции и раненых в Курахово, ДНР
30 октября 2024, 17:01

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ бросили позиции и раненых в населенном пункте Курахово, Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков.
«Кураховский гарнизон противника не в лучшем положении. Сейчас часть сил отступили с позиций на Запорожском проспекте», — сказал собеседник журналистам.
Он добавил, что противник также бросает свое оружие. Ранее сообщалось, что российские военные выбили украинских боевиков из Богоявленки, Ясной Поляны и Новоукраинки в Донбассе.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Как подчеркивали в Кремле, боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех поставленных целей.

Читайте также:

Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: кто находился в здании и какой «неудобный» адмирал мог быть целью ВС РФ

Главком ВСУ Сырский переводит авиатехников в пехоту

Ганчев: для ВСУ закрыт путь на правый берег Оскола из-за взятия Кругляковки РФ
#мир
#украина
#донбасс
#россия
#война
#днр
#сво
#конфликт
#новости
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Руководство Клина и Духовное управление мусульман вместе займутся гуманитарной помощью
Руководство Клина и Духовное управление мусульман займутся гуманитарной помощью
30 октября 2024, 16:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Глава городского округа Клин Алёна Сокольская встретилась с председателем Духовного управления мусульман Московской области, муфтием региона Рушаном Аббясовым и представителями местной мусульманской общины.
«У нас много тем для общения, касающихся, прежде всего, программ исторической направленности и просвещения. Остаёмся на постоянной связи с Клинским духовно-просветительским центром мусульманской общины «Возрождение» и по вопросам гуманитарной помощи нашим военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО», – рассказала Сокольская.
Как напомнили в пресс-службе администрации муниципалитета, в августе председатель местной мусульманской общины Донаёрбек Джурабеков предложил помощь в приобретении вещей для жителей Курской области, находящихся в пункте временного размещения в Клину.

Читайте также:

В городском округе Клин состоялась выездная администрация

В Клину продолжаются работы по устранению аварийных построек

Открыть обновлённый Талицкий лес в Клину планируют 16 ноября
#клин
#алёна сокольская
#мусульмане
#рушан аббясов
#гуманитарная помощь
#сво
#спецоперация
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников