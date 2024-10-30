Зеленский назвал причину, по которой он не просит Запад ввести войска на Украину

Владимир Зеленский
Украина опасается просить западных союзников ввести войска, поскольку может потерять поддержку, заявил журналистам ведущих изданий стран Северной Европы глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Это очень опасно. Когда нет решения лидеров и общества, очень опасно поднимать эту тему, можно потерять всю остальную поддержку», — сказал он, отметив скептическое отношение Запада к этой идее.Недружественные к РФ страны стали помогать Украине на фоне боевых действий в Донбассе. Вместе с тем западные союзники Киева отмечали, что ему неплохо было бы перейти на самофинансирование.
Ранее Зеленский сообщал, почему боевики ВСУ не взяли Курскую АЭС.
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