Зеленский запретил военным играть в онлайн-казино

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете, соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского правительства.
Так, Зеленский ввёл в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. В том числе подписанный указ ограничивает рекламу онлайн-казино и лимитирует время, которое украинцы могут провести за игрой.
Напомним, ранее стало известно о росте числа лудоманов в рядах служащих Вооружённых сил Украины. Указ Зеленского предусматривает особые ограничения доступа к азартным играм для военных.
СБУ поручено провести проверки организаторов онлайн-казино.
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Евгения Парфентьева