Зеленский готов ехать с Трампом на передовую, чтобы показать «реальную войну»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отправиться с экс-главой США Дональдом Трампом на передовую в случае его согласия на предложение посетить страну.
«Я приглашал Трампа открыто..., но это зависит от его желаний... Если Трамп приедет, я готов поехать с ним даже на передовую», — заявил украинский лидер, отвечая на вопрос в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.Глава Украины отметил, что хочет показать Трампу «реальную войну».
Ранее британский эксперт Александр Меркурис назвал причину бегства Зеленского из Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак