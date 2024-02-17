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Зеленский готов ехать с Трампом на передовую, чтобы показать «реальную войну»

17 февраля 2024, 13:35

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отправиться с экс-главой США Дональдом Трампом на передовую в случае его согласия на предложение посетить страну.

«Я приглашал Трампа открыто..., но это зависит от его желаний... Если Трамп приедет, я готов поехать с ним даже на передовую», — заявил украинский лидер, отвечая на вопрос в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Глава Украины отметил, что хочет показать Трампу «реальную войну».


До этого бывший президент США заявил, что если его переизберут, он завершит украинский конфликт в течение 24 часов. Он отметил, что возможно Киеву придется пойти на территориальные уступки.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис назвал причину бегства Зеленского из Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
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В НАТО заявили о превосходстве альянса над Россией
Столтенберг: у НАТО есть проблемы с военными запасами, но альянс сильнее РФ
17 февраля 2024, 13:21

Фото: istock / Bjoern Wylezich

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса есть проблемы с военными запасами, но НАТО все равно сильнее России. Об этом пишет ТАСС.

«НАТО — это самая большая военная сила в мире, она представляет собой примерно половину мировой военной силы, и в военном отношении мы сильнее России», — заявил генсек альянса.
При этом Столтенберг признал, что в НАТО существует ряд проблем с израсходованными военными запасами. Он также отметил, что украинский конфликт продемонстрировал наличие явных проблем и для поддержания боевых действий необходимы боеприпасы, запчасти и обслуживание.

Ранее стало известно, что Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
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#нато
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В Польше высказались о последствиях вступления Украины в ЕС
Миллер: вступление Украины в Евросоюз ударит по сельскому хозяйству
17 февраля 2024, 11:55

Фото: istock / artJazz

Экс-премьер Польши и депутат Лешек Миллер заявил, что опасается возможного принятия Украины в Европейский союз из-за негативных последствий для сельского хозяйства некоторых стран Евросоюза. Своим мнением он поделился в беседе с польским изданием Fakt.

«Давайте представим, что будет, если Украина вступит в Евросоюз и не будет возможности контролировать и регулировать приток товаров… Это будет означать, что польскому сельскому хозяйству будет нанесен очень болезненный... удар», — отметил Миллер.
Политик подчеркнул, что такие «удары» сельхозпроизводители Словакии, Болгарии и Румынии. Он обратил внимание, что фермеры ЕС не смогут конкурировать с товарами с Украины.

«Если Украина хочет вступить в Европейский Союз, она должна привыкнуть к тому, что у нее не будет никаких послаблений», — подытожил экс-премьер.
Ранее Минобороны Венгрии признало, что Запад ведёт войну против России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#польша
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Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО
17 февраля 2024, 11:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генсека НАТО. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.
Отмечается, что в конце прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен предложил американскому президенту Джо Байдену выдвинуть кандидатуру фон дер Ляйен. После этого Байден обратился к Шольцу.

В итоге канцлер Германии выступил категорически против того, чтобы фон дер Ляйен заняла пост генсека НАТО.

По данным издания, фаворитом на это место является исполняющий обязанности премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его поддержка постепенно растёт.

Окончательное решение будет принято до выборов в Европарламент, которые состоятся в июне.

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#германия
#сша
#учения
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Медведев: соглашение Германии и Украины – альянс нацистов и бандеровцев
17 февраля 2024, 10:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Двустороннее соглашение Украины и Германии о гарантиях безопасности – это новый альянс бандеровцев и нацистов. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Также он подчеркнул, чт в таком альянсе нет ничего нового, поскольку всё «новое — хорошо забытое старое».

В завершение своего поста Медведев упомянул лозунг немецких нацистов, который перекликается с лозунгом, внесённым российским Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем и другими партнёрами Киева.

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#дмитрий медведев
#германия
#украина
#соглашение
#политика
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Минобороны Венгрии признало, что Запад ведёт войну против России
Глава МО Венгрии Салай-Бобровницки: Запад ведёт войну против РФ на Украине
17 февраля 2024, 10:33

Фото: iStock/Ruma Aktar

Западные страны воюют с Россией на Украине, используя западное же вооружение и средства из бюджета западных стран. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки в ходе «Форума лидеров венгерского бизнеса – 24» в пятницу, 16 февраля.
Глава минобороны подчеркнул, что у него складывается ощущение, будто текущий конфликт никогда не завершится.

Салай-Бобровницки признал, что «Мы, Запад, ведём войну». При этом то вооружение, которое поставляется украинской армии, не адаптировано под конфликт, который сейчас разворачивается на Украине.

Вместе с тем накануне стало известно, что Германия готовит новый пакет военной помощи для Украину на сумму 1,1 миллиард евро.

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#россия
#венгрия
#сша
#евросоюз
#война
#конфликт
#украина
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WSJ: США готовятся отправить Израилю вооружение, включая бомбы
17 февраля 2024, 09:47

Фото: iStock/lucky-photographer

Администрация президента США Джо Байдена готовится поставить Израилю партию оружия, в том числе и бомбы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что такое решение администрации президента было принято на фоне того, что США пытаются добиться прекращения боевых действий в секторе Газа.

По данным газеты, Израиль получит порядка тысячи бомб, комплекты высокоточного наведения и взрыватели для бомб на общую сумму, превышающую несколько десятков миллионов долларов.

В настоящее время сделка находится на рассмотрении в администрации США. Если она будет утверждена, то необходимо будет получить одобрение от Конгресса США.

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#сша
#израиль
#вооружение
#поставки
#конфликт
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Маск согласился, что США и ЕС препятствуют мирным переговорам по Украине
17 февраля 2024, 09:33

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с постом издания Wall Street Silver в соцсети Х о том, что конфликт на Украине зашёл в тупик.
В этом посте говорилось, что США и Евросоюз, продолжая финансировать украинскую армию, ставят преграду для начала мирных переговоров России и Украины.

Маск написал в комментариях, что это суждение верно.

Кроме того, предприниматель поддержал мысль о том, что целью России является исключительно желание оставить за собой русскоговорящие регионы на востоке Украины. При этом у ВСУ не хватит ни человеческих ресурсов, ни вооружения для возвращения этих территорий.

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#илон маск
#переговоры
#сша
#евросоюз
#украина
#россия
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Шольц ужаснулся последствиям победы Путина на Украине
Шольц: победа Путина на Украине приведёт к дорогостоящим последствиям для ЕС
17 февраля 2024, 09:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Победа президента России Владимира Путина в украинском конфликте приведёт к серьёзным последствиям для Евросоюза. Об этом в соцсети Х заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, эти последствия обойдутся Евросоюзу дороже, чем вся оказанная помощь Украине.

Этим заявлением Шольц попытался оправдать финансовые сложности, которые возникли из-за поддержки Киева.

Под постом канцлера появилось много комментариев от жителей ЕС, которые призывали немедленно завершить конфликт. Они писали, что последствия от действий политиков ЕС уже сильно сказываются на простом населении, они становятся обременительными.

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#евросоюз
#россия
#украина
#конфликт
#финансирование
#владимир путин
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Илон Маск обвинил власть США в цензуре и преследовании
Общественность США даже не осознает, какой мощью обладает американская цензура
17 февраля 2024, 02:47

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«Общество до сих пор не осознает даже малой доли того, какой мощью обладает цензурный государственно-промышленный комплекс. Как и предсказывалось, мои компании и я стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура на этой платформе была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?» – написал он на странице в X.
Тем самым миллиардер прокомментировал слова американского предпринимателя Дэвида Сакса, заявившего, что он рад жить в США, потому что в этой стране «у него есть свобода слова и свобода от политических преследований», несмотря на то, что, «демократы каждый день пытается подорвать эти права».

Ранее Илон Маск был возмущен попыткой заблокировать интервью Владимира Путина с журналистом Такером Карлсоном. Он назвал произошедшее цензурой на уровне безумия.

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#сша
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