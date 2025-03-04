Le Figaro: Ле Пен осудила решение Трампа остановить помощь Киеву

Фото: istockphoto/SimonLukas
Решение президента США Дональда Трампа о прекращении поддержки Киева раскритиковала французский политик Марин Ле Пен. Ее цитирует газета Le Figaro.
«По моему мнению, грубость этого решения стоит осуждения. Это очень жестокий шаг в отношении украинских военных, патриотически защищающих свою страну», — произнесла глава фракции правой партии «Национальное объединение».США приостановили помощь Украине на фоне скандала в Белом доме во время визита Владимира Зеленского. Перепалка в Овальном кабинете американской администрации произошла в пятницу, 28 февраля. Соответствующее решение властей подтвердили в Пентагоне.
Зеленский уже попытался извиниться за произошедшее.
Читайте также:
Стало известно о разговоре Зеленского со Стармером перед извинением за скандал с Трампом
Кобахидзе заявил, что Украина перешла все границы несерьезности
Вэнс заявил о невозможности США, Европы и Украины продолжать конфликт с Россией
Никита Кротов