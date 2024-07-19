Зеленский заявил, что кандидат в вице-президенты США не разбирается в конфликте на Украине

В Молдавии во время сбора урожая рядом с украинской границей обнаружили тело молодого человека с огнестрельными ранениями. Об этом в своём Telegram-канале написал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.