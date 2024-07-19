Зеленский заявил, что кандидат в вице-президенты США не разбирается в конфликте на Украине

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андидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, последовательно выступающий за прекращение поставок Вашингтоном вооружений Киеву, не понимает, что происходит на Украине. С таким утверждением выступил украинский президент Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Ранее Вэнс открыто заявлял о поддержке идеи прекратить военную помощь Украине. Он уточнил, ситуация на украинском фронте ему безразлична.
Зеленский в очередной раз высказал мнение, что кандидат не осознает происходящего на Украине и пригласил его посетить страну. Он также выразил надежду на то, что ему удастся наладить сотрудничество с новыми лидерами США.
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Олег Дикий