В Минобороны Украины заверили в том, что наберут в ВСУ необходимое число людей

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В ВСУ будет набрано необходимое число людей для восполнения потерь, в том числе с помощью мобилизации. Такое заявление сделал спикер минобороны Украины Илларион Павлюк.
«Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину», - заявил Павлюк.
Он уточнил, что это будет сделано с помощью механизма рекрутинга и мобилизации.
По его словам, украинские мужчины, находящиеся за границей, должны будут пройти такие же процедуры, как и на Украине. В случае, если человек подходит под условия мобилизации, он получит повестку.
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