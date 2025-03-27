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Никита Михалков: Зеленский повторяет судьбу Лжедмитрия

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Российский режиссер Никита Михалков считает, что Владимир Зеленский может повторить судьбу самозванца Лжедмитрия I. Об этом он говорил в эфире своего авторского проекта «Бесогон».
«Украинский лидер рискует повторить судьбу самозванца Лжедмитрия I», — заявил Михалков.

Он напомнил, что после свержения Лжедмитрия все его указы были отменены, а тело валяли в грязи и сожгли. Потом его пеплом выстрелили из пушки в сторону Польши.

«В нашем случае — в сторону Вашингтона», — отметил автор программы.

По мнению Михалкова, такая участь постигла Лжедмитрия из-за злоупотребления властью и чувства безнаказанности.

Ранее режиссер резко высказался в адрес деятелей культуры, покинувших РФ и критикующих её. По его мнению, тем, кто уехал и продолжает негативно высказываться о России, не следует рассчитывать на возвращение и признание.

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Стало известно о подлой атаке ВСУ в Курской области
Врио губернатора Хинштейн: ВСУ ранили полицейского в Курской области
27 марта 2025, 12:59

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Боевики ВСУ атаковали полицейского, который находился внутри машины в Курской области. Об этом проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.
По его словам, все произошло в Судже, когда украинские неонацисты запустили по автомобилю беспилотник. Губернатор охарактеризовал атаку, как подлую и варварскую.

«Серьезных травм у мужчины нет, сейчас он обследуется амбулаторно», — добавил Хинштейн.
Он также призвал курян к соблюдению безопасности и попросил их быть внимательными. Боевики ВСУ регулярно атакуют приграничные российские регионы. В качестве целей они выбирают гражданские объекты и мирных граждан. Местные жители также сообщают об угрозах в свой адрес.

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«Будем пальцы отрезать»: россиянка рассказала об угрозах ВСУ из-за родственников-военных
Боевики ВСУ угрожали жителям Курской области из-за родственников-военных
27 марта 2025, 12:42

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ угрожали жителям курского региона расправой из-за родственников-военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одну из россиянок. С ее слов, неонацисты грозили пытками.
«ВСУ говорили, пугали, что если у вас дети, внуки там военные или где-то что-то, будем и кидать в подвалы, и будем пальцы отрезать», — пояснила женщина.
Ее показания зафиксировали военные следователи. Бои в Курской области начались после вторжения Украины на территорию региона 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ выбирают в качестве целей мирных граждан, журналистов, волонтеров и других людей. Как отмечал главком ВСУ Александр Сырский, вторжение должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, но этого не произошло.

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Почти взвод обученных в Британии десантников ВСУ дезертировал по пути на фронт
27 марта 2025, 12:36

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Почти целый взвод обученных в Великобритании десантников ВСУ дезертировал по пути на фронт. Об этом рассказал бывший украинский солдат Валерий Федорович С., сбежавший в Россию, его слова приводит РИА Новости.
«С нашей группы ушли ребята еще. То есть после меня где-то на второй, на третий день ушел парнишка. А потом уже во время переезда с Британии, по возвращении на Украину, в Польше человек 10-15 ушло», — рассказал перебежчик.

Он также отметил, что многие военнослужащие ВСУ, оставшиеся на Украине, тоже не дошли до линии фронта и разбежались. По словам мужчины, люди хотят жить и попали в армию не по своей воле, а по принуждению ТЦК.

Валерия мобилизовали в Киеве в 2024 году. Он сбежал из тренировочного лагеря в Великобритании в подконтрольную ВС РФ часть Херсонской области.

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Проект «Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО вернуться к мирной жизни
27 марта 2025, 12:07

Фото: istockphoto / zim286

Возвращение к мирной жизни после участия в боевых действиях требует поддержки и адаптации. Региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» предлагает бойцам СВО возможность продолжить служение стране, но уже в управлении. Об этом рассказала член Общественного совета проекта, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» и член Совета при Президенте РФ по правам человека Юлия Белехова.
«Речь не только о профессиональных навыках — это возможность обрести уверенность и понимание, что твои знания и опыт востребованы. Важно, что программа дает возможность взаимодействовать с наставниками, коллегами и не просто учиться, а работать в команде единомышленников. Для многих это возможность найти себя в новой роли с новой целью», — сказала Белехова.

С 3 марта по 30 апреля открыт приём заявок на участие в программе «Герои Подмосковья» для бойцов СВО. Проект помогает развивать навыки в сфере управления и построить дальнейшую карьеру. Кандидатам нужно иметь российское гражданство и диплом о высшем образовании.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, программа реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и призвана помочь бойцам СВО найти себя вне зоны боевых действий.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — отметил Воробьев.

Отбор включает тестирование на сайте проекта с 1 по 4 мая (основной поток) и с 26 по 29 мая (дополнительный поток), а также собеседования с 30 мая по 24 июня. Финалистов зачислят в программу 1 июля.

Обучение пройдёт в очно-заочной форме с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года и будет полностью бесплатным. По итогам лучшие участники получат предложения о трудоустройстве или попадут в кадровый резерв.

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ФСБ раскрыла схему спецслужб Украины по вербовке россиян
ФСБ: спецслужбы Украины под прикрытием RAND Corporation вербуют россиян
27 марта 2025, 11:52

Фото: istockphoto/Diy13

Вербовкой россиян, а также добычей сведений о спецоперации занимаются украинские силовики под прикрытием американской RAND Corporation. Об этом сообщила ФСБ России.
«ФСБ РФ получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации RAND Corporation для вербовочной деятельности на территории РФ и добывания сведений ограниченного характера о проведении Российской Федерацией специальной военной операции на Украине», — сказано в релизе.
По информации ФСБ, представители украинских спецслужб обращаются к гражданам РФ, которые предпочтительно связаны с воинской службой, предлагая им сотрудничать с RAND Corporation за достойную плату.

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#россия
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#война
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#конфликт
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#фсб
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