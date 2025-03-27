Никита Михалков: Зеленский повторяет судьбу Лжедмитрия

Владимир Зеленский
Российский режиссер Никита Михалков считает, что Владимир Зеленский может повторить судьбу самозванца Лжедмитрия I. Об этом он говорил в эфире своего авторского проекта «Бесогон».
«Украинский лидер рискует повторить судьбу самозванца Лжедмитрия I», — заявил Михалков.
Он напомнил, что после свержения Лжедмитрия все его указы были отменены, а тело валяли в грязи и сожгли. Потом его пеплом выстрелили из пушки в сторону Польши.
«В нашем случае — в сторону Вашингтона», — отметил автор программы.
По мнению Михалкова, такая участь постигла Лжедмитрия из-за злоупотребления властью и чувства безнаказанности.
Ранее режиссер резко высказался в адрес деятелей культуры, покинувших РФ и критикующих её. По его мнению, тем, кто уехал и продолжает негативно высказываться о России, не следует рассчитывать на возвращение и признание.
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