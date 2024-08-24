Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российские истребили уничтожили спецназ ВСУ и НАТО на острове Змеиный

Российские истребили уничтожили спецназ ВСУ и НАТО на острове Змеиный

Истребители ВКС ударили по спецназу ВСУ и НАТО на Змеином острове
24 августа 2024, 19:57
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по украинскому спецназу и группировке НАТО на острове Змеиный в Черном море на территории Одесской области.
По удар российских истребителей попали наемники специальных операций НАТО, которые следовали на скоростных катерах с военной базы в Румынии, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В результате атаки истребителя Су-57 противник понес серьезные потери.



Ранее сообщалось, что Евросоюз впервые обсудит отправку военных инструкторов на Украину. Министры обороны стран-членов ЕС планируют собраться на следующей неделе.

Читайте также: ​

Business Insider: ВСУ вынуждены самостоятельно укреплять броню танков Abrams

Названо число оставшихся у ВСУ танков Abrams

Алаудинов заявил об освобождении населенного пункта на курском направлении
#ес
#нато
#евросоюз
#всу
#наемники
#удар
#сво
«Инфраструктура искалечена»: Украинские военные об ударах под Днепропетровском
Украинские военные заявили о поражении инфраструктуры под Днепропетровском
24 августа 2024, 20:35

Фото: Минобороны РФ

О поражении объектов инфраструктуры в Днепропетровской области Украины сообщил 24 августа глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
«Враг атаковал Никопольщину. Искалечена инфраструктура», – написал Лысак.

Сообщается, что удар пришелся по объектам в Никропольском районе. Какая именно инфраструктура пострадала и масштабы поражения местная администрация не уточняет.

Ранее российский истребитель уничтожил спецназ НАТО и ВСУ у Змеиного острова в Черном море. Наемники попали под удар, когда двигались на скоростных катерах с военной базы в Румынии.

Читайте также:

Business Insider: ВСУ вынуждены самостоятельно укреплять броню танков Abrams

Названо число оставшихся у ВСУ танков Abrams

Алаудинов заявил об освобождении населенного пункта на курском направлении
#инфраструктура
#администрация
#всу
#наемники
#удар
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лидер Польши Дуда обещал позвонить Зеленскому, когда Россия будет отступать
Польский лидер Дуда обещал позвонить Зеленскому, когда Россия начнет отступать
24 августа 2024, 20:22

Фото: iStock/tane-mahuta

Президент Польши Анджей Дуда пообещал позвонить Зеленскому, когда Российские военные начнут добровольно отступать с зоны СВО. Заявление по «отступающим российским солдатам» польский лидер сделал во время пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на YouTube.
«Могу обещать российским солдатам, что я, президент Польши, возьму трубку и позвоню президенту Украины с предложением, чтобы он не бомбил российских солдат, которые возвращаются домой», – заявил Анджей Дуда.

В ответ лидер украинского режима отшутился, что не возьмет трубку.

Ранее на той же пресс-конференции в Киеве Дуда призвал лидеров стран НАТО сбивать все ракеты над Украиной. Причем бить с территории других стран. Отметим, что лидеры Украины и Польши, а также премьер Литвы сейчас празднуют в Киеве «День независимости».

Читайте также:

Российские истребили уничтожили спецназ ВСУ и НАТО на острове Змеиный

Алаудинов заявил об освобождении населенного пункта на курском направлении

«Пришли и победили»: Российский боец кратко описал взятие села Желанное в ДНР
#президент
#лидер
#нато
#всу
#украина
#польша
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Business Insider: ВСУ вынуждены самостоятельно укреплять броню танков Abrams
24 августа 2024, 18:59

Фото: istockphoto/dr_evil

Военнослужащим ВСУ приходится своими силами пытаться укреплять броню танков Abrams. Причина в том, что США поставили Киеву боевые машины без улучшенной брони.
Об этом сообщает информационное издание Business Insider со ссылкой на бывшего офицера британской армии Николаса Драммонда. Он объяснил журналистам, что Вашингтон поставляет на Украину танки, не оборудованные улучшенной бронёй с использованием в сплаве обеднённого урана из соображений секретности.

В июле украинский президент Зеленский заявил, что танки Abrams оказались повлиять на ситуацию на поле боя. Ранее западные СМИ сообщали, что российские военные уничтожили 20 танков Abrams из 31, которые были поставлены Соединёнными Штатами Киеву.

Читайте также:

Названо число оставшихся у ВСУ танков Abrams

Российские военные подбили танк Abrams в Курской области

Артиллеристы уничтожили очередной танк Abrams на Авдеевском направлении
#военные
#президент
#танки
#сми
#всу
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автобусы с освобождёнными из украинского плена бойцами прибыли в Россию
24 августа 2024, 17:29

Фото: istockphoto/Milos-Muller

В ходе обмена Россия освободила 115 военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Автобусы с российскими бойцами прибыли на территорию Брянской области.
Первоначально освобождённые солдаты находились на территории Республики Беларусь, где им была оказана первичная медицинская и психологическая помощь, сообщает РЕН ТВ. Теперь автобусы с бывшими военнопленными прибыли на Родину. Теперь бойцы пройдут реабилитацию в подведомственных министерству обороны РФ медицинских учреждениях.

Обмен происходил в формате 115 на 115. По словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, большинство освобождённых российских военнопленных — солдаты срочной службы, которые попали в плен в приграничных районах Курской области.

Читайте также:

Москалькова: Большая часть обменянных срочников попали в плен в Курской области

МО РФ показало кадры возвращения российских бойцов, попавших в плен на курском направлении

Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
#помощь
#автобусы
#психологическая помощь
#солдаты
#рф
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мобилизованный участник СВО назвал особенность украинского дрона «БабаЯга»
Мобилизованный боец Депутат: Дрон ВСУ «БабаЯга» способен унести человека
24 августа 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Diy13

Используемые Украиной беспилотные летательные аппараты «Баба Яга» могут поднимать груз весом до 150 килограммов. В теории это означает, что такой дрон способен поднять и унести человека.
Об этом в своём телеграм-канале рассказал мобилизованный боец из Челябинска с позывным Депутат. Он уточнил, что самыми распространёнными БПЛА, с которыми ему приходилось сталкиваться во время участия в спецоперации, это дроны с грузоподъёмностью от 10 до 20 килограммов. Раньше они широко использовались в сельском хозяйстве, например, для опрыскивания полей.

По словам Депутата, тяжёлые квадрокоптеры «Баба Яга» опасны и сами по себе, так как несут мощный взрывной заряд. Кроме того, их часто сопровождают дроны-камикадзе

Читайте также:

Украинский БПЛА атаковал аэропорт Белгорода и взорвался

Штурмовик, сбивший головой украинский дрон, просится обратно на СВО

Появилась информация, что у боевиков ВСУ есть неуязвимый дрон
#бпла
#депутат
#сво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пришли и победили»: Российский боец кратко описал взятие села Желанное в ДНР
24 августа 2024, 17:03

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска получили приказ штурмом взять населённый пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Командир взвода с позывным Топор описал исход штурма абсолютно в стиле Юлия Цезаря, который сообщал о своих победах в трёх словах: veni, vidi, vici (пришёл, увидел, победил).
Не прибегал в разговоре с «Известиями» к красочным описаниям и подробностям и российский боец.

«Получили приказ штурмовать населенный пункт Желанное. Выдвинулись, зашли и победили», — сказал командир взвода.

По его словам, противник оказывал ожесточенное сопротивление, используя пулеметчиков, американские бронемашины Bradley, артиллерию и дроны-камикадзе. Несмотря на это, российские бойцы упорно продвигались вперёд, один за другим захватывая опорные пункты ВСУ.

После взятия под контроль Желанного были захвачены важные штабные документы. Среди уничтоженных солдат противника было немало офицеров, добавил Топор.

Читайте также:

Части ВСУ бегут с позиций в районе Карловки в ДНР

Алаудинов заявил об освобождении населенного пункта на курском направлении

Бои в Курской области и новое наступление в Нью-Йорке: последние новости СВО
#контроль
#документы
#всу
#солдат
#дроны
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москалькова: Большая часть обменянных срочников попали в плен в Курской области
24 августа 2024, 16:28

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

В рамках обмена Киев передал Москве 115 военнослужащих, ранее попавших в плен. Большинство из них проходило срочную службу.
Об этом в своём телеграм-канале написала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она также добавила, что большая часть солдат-срочников попала в плен в приграничных районах Курской области. По словам российского омбудсмена, с родственниками военнопленных ежедневно поддерживалась связь, также велась работа с Международным Комитетом Красного Креста.

В настоящее время освобождённые российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Уже сегодня вечером их встретят на Родине, в Брянской области.

Читайте также:

МО РФ показало кадры возвращения российских бойцов, попавших в плен на курском направлении

Кадыров заявил о выводе 40 срочников из окружения ВСУ в Курской области

Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
#помощь
#работа
#психологическая помощь
#сво
#солдат
#рф
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полковник Ходарёнок назвал сроки наступления перелома в ходе спецоперации
Полковник Ходарёнок: Перелом в ходе СВО может наступить после выборов в США
24 августа 2024, 16:09

Фото: istockphoto/Diy13

Ситуация в российско-украинском конфликте может измениться после президентских выборов в США. До этого времени ожидать переломных моментов в боевых действиях не стоит.
Такое мнение высказал военный обозреватель издания «Газета.Ru» полковник Михаил Ходарёнок. По его мнению, достичь какого-либо компромисса и взаимных уступок возможно только при посредничестве Соединённых Штатов, а не Турции, Китая или Индии. В настоящее же время позиции противоборствующих сторон непримиримы.

Исход выборов президента США, которые состоятся через два месяца, определят долгосрочную политику Вашингтона по отношению к украинскому конфликту. Например, кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп намерен прекратить конфликт в случае своей победы.

По мнению эксперта, для достижения коренного перелома на фронте необходимо обладать значительным численным превосходством, подкреплённым в должной степени достаточным количеством вооружения и материальной базой, а также качественными командными кадрами. В настоящее время обе стороны пока не готовы решать эти задачи в полном объёме, заключил Ходарёнок.

Читайте также:

Полковник Ходарёнок дал прогноз дальнейшего хода операции под Курском

Военный эксперт Ходаренок допустил возможность нападения Украины на Белоруссию

Полковник Ходаренок рассказал, какие удары нанесут ВСУ по России в дни выборов
#сша
#конфликт
#дональд трамп
#пост
#мнение
#дома
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Части ВСУ бегут с позиций в районе Карловки в ДНР
24 августа 2024, 15:13

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) бегут со своих позиций в восточной части населённого пункта Карловка на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.
Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах ДНР. Собеседник агентства также добавил, что оперативная обстановка на этом участке противостояния сложилась таким образом, что ВСУ лишились большей части логистических путей, необходимых для переброски резервов и подкреплений. Теперь противник, лишённый поддержки, не выдерживает натиска и бросает рубежи обороны.

Кроме того, несколько тыловых позиций украинских войск в окрестностях Карловки попали под огневой контроль российской артиллерии. Это позволяет существенно ослабить оборону ВСУ на данном участке фронта.

Читайте также:

Алаудинов: ВСУ безуспешно пытаются продавить позиции на курском направлении

Алаудинов заявил об освобождении населенного пункта на курском направлении

Российский вертолет нанес удар по дислокации ВСУ вблизи Курска
#контроль
#днр
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф