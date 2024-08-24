Российские истребили уничтожили спецназ ВСУ и НАТО на острове Змеиный

Фото: Минобороны РФ
Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по украинскому спецназу и группировке НАТО на острове Змеиный в Черном море на территории Одесской области.
По удар российских истребителей попали наемники специальных операций НАТО, которые следовали на скоростных катерах с военной базы в Румынии, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
В результате атаки истребителя Су-57 противник понес серьезные потери.
Ранее сообщалось, что Евросоюз впервые обсудит отправку военных инструкторов на Украину. Министры обороны стран-членов ЕС планируют собраться на следующей неделе.
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Ранее сообщалось, что Евросоюз впервые обсудит отправку военных инструкторов на Украину. Министры обороны стран-членов ЕС планируют собраться на следующей неделе.
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Лия Мурадьян