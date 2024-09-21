Зеленский заявил о переговорах с Россией

Зеленский заявил, что подготовлены три пункта мирного плана, который должен стать фундаментом для переговоров с Россией в любом формате. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские издания. Отмечается, что подробностей о положениях этого плана киевский лидер не назвал.
По словам Зеленского, уже состоялись встречи в онлайн-формате со странами, которые поддерживают «украинскую формулу мира», «еще будут встречи офлайн и онлайн».
Лидер киевского режима добавил, что на основании этого плана украинская сторона будет готова говорить с Россией «в любом формате, с любыми представителями».
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Лидер киевского режима добавил, что на основании этого плана украинская сторона будет готова говорить с Россией «в любом формате, с любыми представителями».
«Если им не нравится, будет ясна их реакция на конкретику», — отметил он.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что мирный план Зеленского включает в себя вступление страны в НАТО, ЕС и поставки оружия. На встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский будет давить на то, чтобы Вашингтон согласовал официальное приглашение для Украины в военный блок.
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Данил Пономарев