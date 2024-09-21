Зеленский заявил о переговорах с Россией

Зеленский заявил, что подготовлены три пункта мирного плана, который должен стать фундаментом для переговоров с Россией в любом формате. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские издания. Отмечается, что подробностей о положениях этого плана киевский лидер не назвал.