«Бессильная злоба нацистов»: В Госдуме высмеяли угрозы Украины атаковать Крымский мост

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Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет высмеял планы ВСУ атаковать Крымский мост. Как считает Шеремет, Киев не способен реализовать свои угрозы.
«Это заявление смахивает на бессильную злобу нацистов. Украинский режим прекрасно понимает, что атака на Крымский мост бессмысленна, он находится под серьезным прикрытием», — заявил он в беседе с РИА Новости.Депутат также отметил, что такие заявления делаются в лучших традициях террористов. Он подчеркнул, что их цель — запугать россиян и сорвать предстоящий курортный сезон в Крыму.
Ранее глава СБ Украины Василий Малюк заявил, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года был организован его службой и осуществлён с помощью самодельного взрывного устройства.
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