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«Бессильная злоба нацистов»: В Госдуме высмеяли угрозы Украины атаковать Крымский мост

Депутат ГД Шеремет: цель угроз подорвать Крымский мост — запугивание россиян
04 апреля 2024, 02:54
Фото: istock / Ekaterina Utorova

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет высмеял планы ВСУ атаковать Крымский мост. Как считает Шеремет, Киев не способен реализовать свои угрозы.
«Это заявление смахивает на бессильную злобу нацистов. Украинский режим прекрасно понимает, что атака на Крымский мост бессмысленна, он находится под серьезным прикрытием», — заявил он в беседе с РИА Новости.
Депутат также отметил, что такие заявления делаются в лучших традициях террористов. Он подчеркнул, что их цель — запугать россиян и сорвать предстоящий курортный сезон в Крыму.


До этого украинский аналитик по вопросам безопасности Михаил Самус раскрыл планы верховного командующего ВСУ Александра Сырского по отношению к Крыму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранее глава СБ Украины Василий Малюк заявил, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года был организован его службой и осуществлён с помощью самодельного взрывного устройства.

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Захарова высказалась о расследовании теракта в «Крокусе»
Захарова: Россия исключит неточности в расследовании теракта в «Крокусе»
04 апреля 2024, 02:36

Фото: сайт МИД РФ

Российская сторона проведет тщательное и точное расследование теракта в «Крокус Сити Холле» и не даст организаторам «зацепиться» за ложную информацию. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова информационному агентству ТАСС.
Захарова отметила, что необходимо дождаться результатов расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Она подчеркнула, что Россия не допустит никаких неточностей в этом процессе. По словам дипломата, Москва также не даст организаторам теракта повода «зацепиться» на ложную информацию.

«Мы понимаем, что стилистика и факты, подтверждающие предыдущие действия киевского режима, за которым стоит Запад, могут и очевидно наталкивают на соответствующие выводы, но мы должны все-таки дождаться результатов расследования», – призвала она.
Захарова также напомнила о словах президента России Владимира Путина. Глава РФ подчеркнул, что расследование терактов должно проводиться на самом высоком профессиональном уровне, объективно и без какой-либо политической предвзятости.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Следственный комитет России поступило заявление на владельцев «Крокус Сити Холла», обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Двух подростков арестовали по делу о нападении на ровесника-миллонера в Санкт-Петербурге
04 апреля 2024, 02:18

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес меру пресечения молодым обвиняемым дела о нападении на школьника, выигравшего миллион рублей на спортивных ставках. Один из трех обвиняемых вернулся домой, сообщает «Фонтанка».
Как сообщает издание, двое из обвиняемых были заключены под стражу до 30 мая, а третьему обвиняемому запретили заниматься определенной деятельностью и ограничили свободу на тот же срок.

Всем троим предъявлено обвинение в разбое в особо крупном размере. 15-летний девятиклассник и 17-летняя одиннадцатиклассница помещены в следственный изолятор. По предварительным данным, вину признал только предполагаемый соучастник, которому также 15 лет.

Ранее на 15-летнего ученика девятого класса средней школы напали поздно вечером 27 марта возле одного из домов на Васильевском острове. По его словам, люди в лыжных масках посадили его в припаркованный неподалеку автомобиль, держали под прицелом и заставили перевести один миллион пятьсот тысяч рублей со своего счета на сайте букмекерской конторы на чужой криптовалютный кошелек.

После того как школьника отпустили, перевод денег был отменен. На следующий день трое молодых людей рассказали о своей ситуации сотрудникам полиции. Один из них рассказал, что нападение подготовил 15-летний девятиклассник, который учится в той же школе, что и пострадавший.

До этого в Башкирии студентку посадили под домашний арест из-за пересылки нюдсов девятилетнему мальчику.

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#суд
#санкт-петербург
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Зеленский приобрел резиденцию короля Карла III – британские СМИ
London Crier: Карл III продал Зеленому резиденцию за 20 млн фунтов
04 апреля 2024, 01:14

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский купил резиденцию у короля Великобритании Чарльза III за 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщило британское издание The London Crie.
Речь идет об особняке под названием Highgrove House, который Карл использовал в качестве загородного дома в течение 44 лет.

Издание пишет, что официального заявления от Букингемского дворца о продаже не поступало, но есть множество деталей, указывающих на завершение сделки в конце февраля/начале марта 2024 года.

Как отметил бывший дворецкий короля Грант Харрольд, сделка, судя по всему, была завершена 29 февраля во время визита Зеленского в Великобританию.

Ранее президент Украины опубликовал декларацию на 2023 год. Согласно этому документу, семья украинского лидера заработала в прошлом году 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов).

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Число арестованных по делу руководителя «Дагэнерго» возросло до восьми человек
ТАСС: Директора «Дагэнерго» заподозрили в хищении 2,8 млрд рублей
04 апреля 2024, 01:13

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в Дагестане арестовал восемь человек, в том числе главу филиала «Россети Северный Кавказ», по делу о мошенничестве, передает ТАСС.
В здании «Дагэнерго» в Махачкале проходят обыски.
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Дагэнерго», сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.

«Постановлением суда от 3 апреля 2024 года Магомедхабиб Мухумаев заключен под стражу сроком на два месяца. <...> Также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще семи фигурантов», – говорится в сообщении.

Ранее «Радио 1» сообщало о задержании доцента университета Санкт-Петербурга с украинским трезубцем на странице в социальных сетях.

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#хищение
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Такер Карлсон рассказал о необъявленной войне между США и Россией
Карлсон: США ведут необъявленную войну против России
04 апреля 2024, 00:56

Фото: Официальный сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон заявил в социальной сети X, что администрация президента США Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на необъявленную войну против России.
Он отметил, что с тех пор как Байден стал президентом, Соединенные Штаты потратили миллиарды долларов на военные действия против России на Украине.

«За все это время никто толком не объяснил цель этой войны. Никто не сказал нам, почему мы это делаем», – подчеркнул он.

Журналист считает, что Киев не сможет победить в этом конфликте, потому что у России больше ресурсов.

«За пределами Соединенных Штатов нет ни одного информированного человека, который думал бы, что Украина каким-то образом победит Россию», – отметил он.

Ранее Карлсон рассказал американским зрителям и читателям, как Крым вернулся в состав России.

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#россия
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#деньги
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Новую фигурантку дела о торговле детьми арестовали в Москве
В Москве арестовали новую обвиняемую по делу о торговле детьми
04 апреля 2024, 00:28

Фото: iStock/Rawf8

В Москве арестована новая фигурантка дела о торговле людьми. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Обвиняемая Марьят Желихажева останется под стражей до 16 апреля. По данным правоохранительных органов, безработная женщина занималась торговлей людьми.

Желихажева, как и несколько других женщин, была вовлечена в процесс продажи младенцев. Уголовное дело началось с того, что следователи обратили внимание на 47-летнюю Юлию Рогонову, которая воспитывала 15 детей.

Согласно документам, с 2015 года у женщины было пятеро детей. Однако в 2010 году она перенесла операцию и с тех пор не могла иметь детей. Правоохранительные органы считают, что россиянка намеренно предоставила в ЗАГС ложные сведения.

Утверждается, что двое ее детей родились от одной из фигуранток. Впоследствии Логинова зарегистрировала этих детей как своих.

Ранее женщина расправилась со своими детьми из-за «бесов» и оказалась отправлена на принудительное лечение.

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В МВД прокомментировали сообщения о нехватке талонов в ГАИ
В МВД заявили, что очереди в ГАИ увеличились из-за сезона
04 апреля 2024, 00:13

Фото: istock / SergeiGorin

Очереди в ГИБДД выросли из-за смены сезона, а сведенья о нехватке талонов некорректны. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Телеграм-канале.
«Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщили, что эта информация некорректна», — написала она, говоря о недостоверности сообщений некоторых Телеграм-каналов о невозможности получить талон.
Она отметила, что в связи с вступившими в силу изменениями в правилах проведения экзаменов на право управления авто, выдачи и обмена водительских прав, а также «в связи с сезонным увеличением числа регистраций и постановок на учет автотранспортных средств» нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения выросла.

В заключении она отметила, что сотрудники Госавтоинспекции принимают граждан до последнего посетителя.

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Безработица в России в феврале снизилась до исторического минимума
Росстат: Уровень безработицы в РФ в феврале снизился до 2,8%
03 апреля 2024, 23:57

Фото: istock / fizkes

В феврале уровень безработицы в РФ снизился до исторического минимума в 2,8%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.
Уточняется, что в феврале безработными россиянам в возрасте старше 15 лет были 2,1 миллиона человек.
«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8%», — сказано в сообщении.
Прошлый показатель исторического минимума уровня безработицы был зафиксирован в октябре 2023 года, тогда он достигал 2,9%, отмечается в источнике.

До этого Подмосковье возглавило рейтинг регионов по динамике рынка труда.

Ранее агентство Bloomberg списало, что российская экономика демонстрирует рост, несмотря на беспрецедентные санкции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#рф
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Путин высоко оценил ход восстановления жилья и соцобъектов в новых регионах
Путин сообщил о восстановлении в Донбассе и Новороссии более 10 тысяч объектов
03 апреля 2024, 23:38

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия социальных и жилых объектов в исторических регионах России в формате видеоконференции отметил положительные результаты в восстановлении инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер завил о дальнейшей последовательной работе по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, а также по их эффективной интеграции в общее социально-экономическое, административное, образовательное пространство РФ.

«Несмотря на непростую текущую ситуацию, мы строим и ремонтируем жилье, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, налаживаем сельскохозяйственное, промышленное производство», — заявил глава государства.
Как утверждает Путин, за 2022—2023 годы восстановлено более 10 тысяч объектов.

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