Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 34 БПЛА ВСУ

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Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно перехватили и уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Согласно официальным данным, 15 БПЛА были сбиты над Курской областью, 8 — над Брянской областью, 7 — над Орловской областью, 3 — над Владимирской областью и 1 — над Белгородской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
В Рыльске Курской области беспилотники ВСУ ударили по трем многоэтажкам и одному частному дому, а также по детскому саду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
В Рыльске Курской области беспилотники ВСУ ударили по трем многоэтажкам и одному частному дому, а также по детскому саду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова