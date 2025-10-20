Зеленский заявил о подготовке соглашения на закупку систем Patriot у США
Владимир Зеленский на брифинге сообщил, что Киев и Вашингтон готовят контракт на закупку 25 систем ПВО Patriot, причём одним из возможных источников финансирования могут стать замороженные российские активы. Об этом пишут украинские СМИ.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на европейского дипломата писал, что в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предназначенной для ускоренных поставок вооружения через добровольные взносы стран НАТО, обсуждался вопрос поставок систем Patriot из США.
Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты и Европейский союз договорились об отправке американского оружия Украине при условии, что расходы лягут на Европу. Будущие поставки включат батареи Patriot, а не только ракеты.
По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают на том, чтобы Германия закупила вдвое больше систем, чем планировалось, тогда как Франция, Италия, Чехия, Венгрия и ряд других стран отказались участвовать в инициативе.
