Зеленский заявил о подготовке соглашения на закупку систем Patriot у США

20 октября 2025, 13:04

Зеленский: готовится контракт на закупку 25 Patriot за счет активов России

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Владимир Зеленский на брифинге сообщил, что Киев и Вашингтон готовят контракт на закупку 25 систем ПВО Patriot, причём одним из возможных источников финансирования могут стать замороженные российские активы. Об этом пишут украинские СМИ.