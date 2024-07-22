Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о прибытии на Украину поставленного Германией комплекса ПВО Patriot. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Немецкий Patriot прибыл на Украину», — отметил украинский президент.
Patriot — американский наземный мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) средней дальности. РЛС может одновременно сопровождать не менее 50 целей и наводить не менее 5 ракет.
Ранее глава киевского режима говорил, что системы ПВО Patriot не способны обеспечить Украине надёжную защиту от российских корректируемых авиабомб (КАБ). Он указал на то, что ракеты для системы ПВО Patriot дорогие, а для противодействия российским военным их может понадобиться сотни.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Стало известно о неофициальном отношении властей Германии к Зеленскому
Зеленский сделал заявление о ситуации в ВСУ
BBC сообщил, что Зеленский допустил переговоры с Путиным
Дарья Осипова