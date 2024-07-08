Зеленский заявил о созыве Совбеза ООН после ударов ВС РФ

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Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев инициирует заседание Совбеза ООН в связи с массированными ударами ВС России. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».
Зеленский сообщил об этом в ходе своего визита в Польшу. Поводом для созыва послужила массированная атака ВС РФ по объектам военной инфраструктуры Украины.
В Минобороны РФ отметили, что целями поражения были только промышленные объекты, поставляющие оружие, технику и боеприпасы ВСУ, а также военные аэродромы. Ударов по гражданским объектам не производились.
Многие эксперты считают действия ВС РФ ответом Украине на террористическую атаку ракетами ATACMS по пляжу Севастополя, в результате которой погибло четыре человека и свыше 120 пострадали.
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В Минобороны РФ отметили, что целями поражения были только промышленные объекты, поставляющие оружие, технику и боеприпасы ВСУ, а также военные аэродромы. Ударов по гражданским объектам не производились.
Многие эксперты считают действия ВС РФ ответом Украине на террористическую атаку ракетами ATACMS по пляжу Севастополя, в результате которой погибло четыре человека и свыше 120 пострадали.
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Олег Дикий