Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина должна создать собственный аналог Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist.
«Мы должны удвоить ее [армию Украины]. Удвоить. Быть на том же уровне, что и российская армия», — пояснил предводитель киевского режима.
По его словам, Соединенные Штаты должны обеспечить Украине безопасность, которая не будет зависеть от РФ. В качестве примера подобных гарантий Зеленский предложил усилить ВСУ тяжелой техникой и системами противовоздушной обороны в необходимом количестве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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