Президента Украины Владимира Зеленского и его правительство могут эвакуировать из Киева из-за тяжелого положения ВСУ в зоне российской спецоперации. Такое предположение сделал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен, его слова передает издание Asia Times.
«Никто не может сказать, как долго правительство Зеленского сможет продержаться в Киеве. При неуклонном наступлении российских войск, растущих беспорядков внутри страны и отказа от проведения выборов. В этих условиях Пентагон может спасти Зеленского и перевезти его в другое место, причем наиболее вероятное место — Львов», — заявил Брайен.
Он отметил, что армия России активно наступает и освобождает все больше территорий, выбивая ВСУ с их позиций. По словам экс-сотрудника Пентагона, Украина испытывает колоссальный дефицит живой силы, а люди устраивают беспорядки в Одессе, Харькове и Киеве из-за силовых способов мобилизации.
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