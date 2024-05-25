Утрата президентом Украины Владимиром Зеленским легитимности может привести к тому, что политики, уставшие от его радикальной позиции в отношении России, найдут ему на замену кого-то более удобного для них. Об этом сообщает InfoBRICS.
Отмечается, что непримиримость украинского лидера может стать неприемлемой для ключевых игроков, которые попытаются убрать его под предлогом нелегитимности. При этом они будут сохранять надежду на то, что пост президента займёт кто-то «более сговорчивый».
В скором времени многие западные лидеры могут занять позицию Китая, Венгрии и Турции, чтобы приведёт к дипломатическому разрешению конфликта на Украине.
Напомним, что срок полномочий Зеленского завершился 20 мая. Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что начиная с этой даты Москва исходит из того, что легитимность главы государства истекла.
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В скором времени многие западные лидеры могут занять позицию Китая, Венгрии и Турции, чтобы приведёт к дипломатическому разрешению конфликта на Украине.
Напомним, что срок полномочий Зеленского завершился 20 мая. Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что начиная с этой даты Москва исходит из того, что легитимность главы государства истекла.
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Анастасия Чинкова