«Ждать перелома не стоит»: Раскрыта истинная обстановка дел в Купянске

26 декабря 2025, 16:07

«ВХ»: Ожидать мгновенного и динамичного перелома в Купянске не стоит

Фото: iStock/zabelin

В Купянске ведутся активные боевые действия. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Военная хроника».





Напомним, 20 ноября 2025 года глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о том, что Купянск освободили от сил противника. Позже Владимир Зеленский на фоне стеллы города опроверг эти данные. Сейчас многие военные Telegram-каналы публикуют противоречивую информацию.



По данным «Военной хроники», в городе идут серьезные бои.





«У ВСУ есть тактический успех и инициативные действия в городской черте. У Российской Федерации — нависание над городом со стороны Двуречной и ранее... Иными словами, маятник зафиксирован не был», — приводит RT информацию «ВХ».

«Ожидать мгновенного и динамичного перелома не стоит. Сейчас идёт фаза осмысления происходящего и перерасчёта рисков», — говорится в материале.