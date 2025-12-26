Достижения.рф

«Ждать перелома не стоит»: Раскрыта истинная обстановка дел в Купянске

Фото: iStock/zabelin

В Купянске ведутся активные боевые действия. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Военная хроника».



Напомним, 20 ноября 2025 года глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о том, что Купянск освободили от сил противника. Позже Владимир Зеленский на фоне стеллы города опроверг эти данные. Сейчас многие военные Telegram-каналы публикуют противоречивую информацию.

По данным «Военной хроники», в городе идут серьезные бои.

«У ВСУ есть тактический успех и инициативные действия в городской черте. У Российской Федерации — нависание над городом со стороны Двуречной и ранее... Иными словами, маятник зафиксирован не был», — приводит RT информацию «ВХ».

Уточняется, что противостояние происходит на ограниченной территории, размер которой составляет порядка 70 кв. км.

«Ожидать мгновенного и динамичного перелома не стоит. Сейчас идёт фаза осмысления происходящего и перерасчёта рисков», — говорится в материале.

Военэксперты предполагают, что переход к новой логике боевых действий состоится через две-три недели.

