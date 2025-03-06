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Россия второй месяц подряд бьет рекорды по объемам поставок газа через трубопровод «Турецкий поток» из-за возросшего спроса в Евросоюзе. Об этом заявил замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. По его словам, эта энергетическая ветка стала важнейшим звеном в поставках российского газа в Европу после того, как Украина отказалась продлевать договор о транзите.
«Учитывая текущие тенденции, можно ожидать, что в текущем году будут устанавливаться ежемесячные рекорды по объемам поставок. По итогам года общий объем транспортировки газа по «Турецкому потоку» может достичь до 19 млрд куб. м», — поделился эксперт в беседе с «Известиями».В то же время сама Европа стала понимать, что Россия уже одержала победу в конфликте на Украине. Об этом в разговоре с RT заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. Он подчеркнул, что Владимира Зеленского в любом случае склонят к заключению мирного соглашения, хоть это и не будет простой задачей.
«Вы, наверное, помните, как в 1945 году, в январе или феврале, Адольф Гитлер по-прежнему считал, что выиграет войну у Советского Союза. Зеленский находится в том же положении, он как безумец», — отметил парламентарий.Читайте также:
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