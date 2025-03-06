«Ждем рекордов каждый месяц»: Россия бьет максимумы по поставкам газа из-за Европы

Овальный кабинет — это сцена, а реальные переговоры идут за кулисами, так как политика всегда была не только пространством реальных решений, но и спектаклей, предназначенных для широкой публики. Об этом заявил политолог-международник Энес Караханов, комментируя сообщения СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа тайно связалась с Владимиром Зеленским после конфликта в Белом доме.