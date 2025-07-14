Жена бойца СВО сломала ключицу после конфликта из-за непрополотой тропинки
В Кургане женщина, жена бойца специальной военной операции, получила серьезную травму — сломала ключицу после конфликта с соседкой, возникшего из-за непрополотой тропинки возле дома.
Пострадавшая утверждает, что соседка набросилась на нее, схватила за волосы, нанесла удар и толкнула на землю.
Как сообщает Telegram-канал «Русская община Zov», в результате падения женщина упала на плечо, что привело к повреждению и необходимости установки аппарата Илизарова и проведения хирургического вмешательства. В настоящее время ее ожидает длительный период восстановления.
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