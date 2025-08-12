Жена бойца СВО втайне оформила на него кредиты в Рязанской области

12 августа 2025, 20:52

В Рязанской области жена бойца СВО втайне оформила на него 1,5 млн руб кредита

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

В Рязанской области в отношении женщины, которая втайне оформила на имя мужа — участника специальной военной операции на Украине — несколько кредитов на общую сумму примерно 1,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в прокуратуре региона.