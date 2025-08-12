Достижения.рф

Жена бойца СВО втайне оформила на него кредиты в Рязанской области

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

В Рязанской области в отношении женщины, которая втайне оформила на имя мужа — участника специальной военной операции на Украине — несколько кредитов на общую сумму примерно 1,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в прокуратуре региона.



По данным надзорного ведомства, она воспользовалась телефоном супруга, находившегося в зоне боевых действий, и оформила на его имя кредитные договоры. Полученные средства были потрачены, при этом обязательные платежи по займам не вносились, а мужу о происходящем ничего не сообщалось.

В правоохранительные органы обратилась мать военнослужащего; сейчас материал передан в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что боец СВО из Воронежской области обвинил супругу в присвоении более 12 млн рублей и оформлении на него 17 кредитов, пока он находился на передовой.

Никита Кротов

