Жена бойца СВО втайне оформила на него кредиты в Рязанской области
В Рязанской области в отношении женщины, которая втайне оформила на имя мужа — участника специальной военной операции на Украине — несколько кредитов на общую сумму примерно 1,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в прокуратуре региона.
По данным надзорного ведомства, она воспользовалась телефоном супруга, находившегося в зоне боевых действий, и оформила на его имя кредитные договоры. Полученные средства были потрачены, при этом обязательные платежи по займам не вносились, а мужу о происходящем ничего не сообщалось.
В правоохранительные органы обратилась мать военнослужащего; сейчас материал передан в суд для рассмотрения.
Ранее сообщалось, что боец СВО из Воронежской области обвинил супругу в присвоении более 12 млн рублей и оформлении на него 17 кредитов, пока он находился на передовой.
