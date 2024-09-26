Жена военного из США сообщила о его гибели после удара ВС РФ по F-16 на Украине

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Кадровый военнослужащий ВВС США погиб в результате российского удара по военному аэродрому в Хмельницкой области, где были уничтожены пять истребителей F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Минобороны России пока не давало официальных комментариев по поводу гибели американского военного.
Отмечается, что первой об этом сообщила жена военного Мелания Малвин Паркер. В своих соцсетях она опубликовала запись, в которой заявила о гибели супруга Стивена.
Она написала, что её муж отправился на Украину по программе для иностранных инструкторов. Она не понимает, зачем он согласился на это. Его не было дома в течение многих месяцев, а теперь он погиб. Женщина задаётся вопросом, как тело Стивена будет доставлено из Староконстантинова в США.
Также девушка назвала «идиотами» тех, кто в этой ситуации расстраивается из-за потерянных пяти истребителях F-16.
Ранее блогер из Украины Анатолий Шарий заявил о потере четырёх истребителей F-16 в результате удара ВС РФ. После этого Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что ВКС РФ нанесли удар ракетными системами «Кинжал» по аэродрому в Хмельницкой области. В итоге были уничтожены два истребителя, которые опаздывали на взлёт.
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Отмечается, что первой об этом сообщила жена военного Мелания Малвин Паркер. В своих соцсетях она опубликовала запись, в которой заявила о гибели супруга Стивена.
Она написала, что её муж отправился на Украину по программе для иностранных инструкторов. Она не понимает, зачем он согласился на это. Его не было дома в течение многих месяцев, а теперь он погиб. Женщина задаётся вопросом, как тело Стивена будет доставлено из Староконстантинова в США.
Также девушка назвала «идиотами» тех, кто в этой ситуации расстраивается из-за потерянных пяти истребителях F-16.
Ранее блогер из Украины Анатолий Шарий заявил о потере четырёх истребителей F-16 в результате удара ВС РФ. После этого Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что ВКС РФ нанесли удар ракетными системами «Кинжал» по аэродрому в Хмельницкой области. В итоге были уничтожены два истребителя, которые опаздывали на взлёт.
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Анастасия Чинкова