Женщина погибла при обстреле ВСУ села Безлюдовка в Белгородской области

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Женщина погибла в результате прямого попадания украинского снаряда в селе Безлюдовка Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что ВСУ запустили снаряд, который попал прямо в жилой дом. В результате этого удара на месте скончалась находящаяся внутри женщина.
Гладков сообщил, что также ударами ВСУ в восьми частных домах выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также осколками снаряда был повреждён автомобиль.
В селе Маслова Пристань после прилётов загорелись гаражи. Пожарные совместно с жителями населённого пункта тушат возгорание.
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Гладков сообщил, что также ударами ВСУ в восьми частных домах выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также осколками снаряда был повреждён автомобиль.
В селе Маслова Пристань после прилётов загорелись гаражи. Пожарные совместно с жителями населённого пункта тушат возгорание.
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Анастасия Чинкова