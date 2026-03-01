Женщина погибла в результате удара ВСУ по Брянской области
Украинские беспилотники ударили по Брянской области, погибла мирная жительница. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Под ударом оказался населенный пункт Чернооково в Климовском районе. В момент атаки женщина находилась в гражданском автомобиле и не выжила.
«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», — написал Богомаз.Ранее беспилотники ВСУ в очередной раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики. В результате удара пострадали жители Макеевки и столицы ДНР.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.