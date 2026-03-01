Женщина погибла в результате удара ВСУ по Брянской области

01 марта 2026, 07:13

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Украинские беспилотники ударили по Брянской области, погибла мирная жительница. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.





Под ударом оказался населенный пункт Чернооково в Климовском районе. В момент атаки женщина находилась в гражданском автомобиле и не выжила.



«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», — написал Богомаз.