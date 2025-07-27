Ведерников: в Псковской области сбито шесть беспилотников ВСУ

27 июля 2025, 09:01

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Псковской области система ПВО нейтрализовала шесть беспилотников ВСУ. Об этом сообщил 27 июля губернатор Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.





Глава региона также предупредил, что при работе ПВО и характерных звуках необходимо быть внимательными и остерегаться падения обломков. Ранее он сообщил, что в небе был сбит один дрон.

«Еще раз напоминаю о запрете съемки БПЛА и работы оперативных служб на месте их падения», — добавил Ведерников.