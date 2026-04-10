Достижения.рф

Губернатор Богомаз: женщина пострадала при атаке ВСУ в Брянской области
Фото: istockphoto/blinow61

В результате ракетной атаки Вооружённых сил Украины на Брянскую область пострадала мирная жительница.



Об этом сообщил в Max губернатор Александр Богомаз. По его словам, в селе Юрасово Карачевского района из-за падения обломков сбитых ракет полностью разрушило четыре жилых дома, ещё 15 получили повреждения.

Раненую женщину доставили в больницу. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Волгоградской области в результате ночной атаки украинских беспилотников погиб местный житель. Инцидент произошёл в садоводческом товариществе «Мичуринец» в городе Волжский. Мужчина получил смертельное ранение от осколков дрона.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0