Женщина пострадала при атаке ВСУ в Брянской области
В результате ракетной атаки Вооружённых сил Украины на Брянскую область пострадала мирная жительница.
Об этом сообщил в Max губернатор Александр Богомаз. По его словам, в селе Юрасово Карачевского района из-за падения обломков сбитых ракет полностью разрушило четыре жилых дома, ещё 15 получили повреждения.
Раненую женщину доставили в больницу. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее в Волгоградской области в результате ночной атаки украинских беспилотников погиб местный житель. Инцидент произошёл в садоводческом товариществе «Мичуринец» в городе Волжский. Мужчина получил смертельное ранение от осколков дрона.
Читайте также: