В России идентифицировали попавшую в дом в Курске ракету

По сети распространились кадры с женщиной-боевиком ВСУ, которую тяжело ранили под Курском. По сообщению Telegram-канала «Военное дело», речь идет о некой Яне З., которая является оператором FPV-дронов в армии Украины. На одном снимке женщина в военной форме смотрит в объектив, на другом она уже в больнице, а ее лицо изуродовано.