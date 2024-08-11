В России идентифицировали попавшую в дом в Курске ракету

Фото: Минобороны РФ
Российские специалисты выяснили, что обломки снаряда, выпущенного ВСУ по жилому дому в Курске, принадлежат ракете тактического комплекса «Точка-У». Об этом пишет ТАСС.
Напомним, украинская сторона нанесла массированный удар по Курской области минувшей ночью. Система ПВО сбила снаряды противника, однако один из обломков угодил в жилой многоквартирный дом.
В результате происшествия 15 человек получили ранения различной степени тяжести.
Прежде сообщалось, что подразделения «Ахмата» прибыли в Курскую область и приступили к уничтожению техники ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Прежде сообщалось, что подразделения «Ахмата» прибыли в Курскую область и приступили к уничтожению техники ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова