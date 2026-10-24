Жену лидера «Би-2» объявили в розыск из-за долга по налогу на квартиру в Москве
Судебные приставы объявили в розыск Асю Бортник — жену лидера группы «Би-2» Егора Бортника*. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
С начала СВО 57-летняя Ася перестала платить имущественный налог за московское жильё. В 2022 году супруги покинули Россию, а в столице у них осталась недвижимость на улице 1905 года — две объединённые квартиры общей площадью 121 кв. м. ФНС подала иск, суд его удовлетворил и передал дело приставам.
Бортник должна погасить долг в 89,3 тысячи рублей. Сотрудники ФССП РФ возбудили производство, однако семья успела переписать единственную недвижимость на знакомого — 41-летнего риэлтора Ивана К. Теперь приставы могут подать в суд, чтобы признать сделку мнимой. Суд с высокой вероятностью удовлетворит иск, и тогда квартиру выставят на торги.
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