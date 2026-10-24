«Уколотерапия»: Наташа Королёва перестала худеть и объяснила почему
Певица Наташа Королёва сообщила о паузе в похудении
Певица Наташа Королёва (настоящее имя — Наталия Порывай) на презентации клипа Филиппа Киркорова «Луиза» рассказала, что удерживает достигнутый вес и не снижает его дальше.
В беседе с Super артистка отметила, что сейчас взяла паузу в использовании препаратов для похудения и пока не планирует возвращаться к уколотерапии.
«Я уже в стабильном весе нахожусь достаточно долгий период. Вес у меня не поднимается, мне это нравится. Как говорится, пока я не прибегаю к уколотерапии. Пока у меня пауза», — заявила Наталия.Королёва подчеркнула, что внимательно следит за своим состоянием и при необходимости скорректирует подход. При этом ранее певица признавалась, что лишний вес сильно мешал ей на сцене.