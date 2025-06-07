В Госдуме отреагировали на перенос Украиной сроков приемки тел военных
Слуцкий назвал перенос Киевом сроков приемки тел военных ВСУ редким цинизмом
Перенос Киевом сроков приемки тел — это «редкий цинизм» и наплевательское отношение к памяти павших на поле боя своих же солдат, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.
«Гнилую суть бандеровской террористической ячейки видят и в самой Украине, и здравомыслящие силы в мире», — добавил депутат.
Слуцкий подчеркнул, что киевский режим регулярно саботирует достигнутые договоренности. По его словам, российской стороне ситуацию толком не объяснили.
Ранее сообщалось, что рефрижераторы с телами украинских боевиков, подготовленных для передачи Киеву, расположены на границе в Брянской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».