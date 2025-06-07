В Госдуме отреагировали на перенос Украиной сроков приемки тел военных

07 июня 2025, 16:57

Слуцкий назвал перенос Киевом сроков приемки тел военных ВСУ редким цинизмом

Леонид Слуцкий (Фото: www.kremlin.ru)

Перенос Киевом сроков приемки тел — это «редкий цинизм» и наплевательское отношение к памяти павших на поле боя своих же солдат, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.







«Гнилую суть бандеровской террористической ячейки видят и в самой Украине, и здравомыслящие силы в мире», — добавил депутат.