ТАСС: Жильцам поврежденных при ударе ВСУ домов под Мариуполем дадут квартиры
Администрация Мариуполя планирует расселить по квартирам жителей Сартаны, чьи дома серьезно пострадали при атаке со стороны ВСУ. Об этом ТАСС сообщил заведующий Сартанским территориальным сектором Дмитрий Гайтан.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате удара украинского беспилотника погибли женщина и ребенок. Еще один несовершеннолетний пострадал.
По словам Гайтана, в Сартану приезжал заместитель главы администрации Мариуполя Игнат Яремчук. С ним обсудили порядок помощи пострадавшим — жители смогут обращаться за компенсациями, а в отдельных случаях им хотят предоставлять квартиры. Уточняется, что с завтрашнего дня начнут формировать план дальнейших действий.
Гайтан также отметил, что сотрудники «Черноморнефтегаза» уже восстановили газоснабжение, прерванное после удара. Поврежденные линии электропередачи пока остаются без ремонта, но их обещают восстановить в ближайшее время. Как передает корреспондент ТАСС, два частных дома в Сартане полностью разрушились, точное число поврежденных зданий еще уточняется.
Местный житель Константин Савченко рассказал агентству, что беспилотник, предположительно, упал за домом и начался пожар. Он вместе с соседями пытался тушить огонь, однако вскоре произошел взрыв, после которого дом разрушило, а в автомобиле выбило стекла. По его словам, ударной волной повредило окна и в домах через дорогу.
