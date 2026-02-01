ТАСС: Жильцам поврежденных при ударе ВСУ домов под Мариуполем дадут квартиры

01 февраля 2026, 18:22

Фото: istockphoto/hapabapa

Администрация Мариуполя планирует расселить по квартирам жителей Сартаны, чьи дома серьезно пострадали при атаке со стороны ВСУ. Об этом ТАСС сообщил заведующий Сартанским территориальным сектором Дмитрий Гайтан.